Survey sa mga Pinoy kung magpapabakuna: 19 porsiyento gusto, 46 porsiyento ayaw

Araw-araw nasa lansangan si Daniel Aguire para mangalakal ng bote na kaniyang ibebenta sa junk shop.

Kung tutuusin, ang mga gaya ni Aguierre ang exposed nang mahabang oras sa mga mikrobyo na maaaring makapagdulot ng sakit.

Pero lagpas isang taon ng pandemya, ni minsan ay hindi naman daw siya nagkakasakit. Kaya kung dumating man ang pagkakataong alukin siya ng bakuna kontra COVID-19, hindi raw niya ito tatanggapin.

"Natatakot po, mamaya kung ano lang mangyari kasi gawang ibang bansa. 'Di po ako sigurado," ani Aguire.

"'Pag uwi naliligo na lang ako kaagad para safe," dagdag niya.

Base sa survey ng OCTA Research Group na tiningnan ang kagustuhan ng mga Pinoy na makatanggap ng ligtas na bakuna, 19 porsiyento lang ang sumagot na payag sila dito.

Mas mataas o 46 porsiyento ang nagsabing hindi sila magpapabakuna habang 35 porsiyento ang hindi pa sigurado.

Tinanong din ang mga respondent sa nationwide survey kung ano ang bakuna na mas pinagkakatiwalaan nila.

Pinakamarami ang nagsabing may tiwala sila sa mga bakuna na gawa sa Amerika, sinundan ng mga bakunang gawa sa United Kingdom, Russia at India.

Pinakamababa ang nagsabing may tiwala sila sa bakunang gawa sa China.

Ayon kay Dr. Guido David ng OCTA Research Group, hindi makakamit ng bansa ang herd immunity kung kaunti lang ang magpapabakuna.

"We will never get back to old normal or even new normal. It will affect us economically and personally," aniya.

Ayon pa kay David, marahil makakatulong na makapagpataas ng kumpiyansa ng publiko sa bakuna kung makikitang unang magpapaturok ng bakuna ang mga opisyal ng gobyerno.

"Gusto lang nila makita 'yong tangible, something they can relate to," ani David.

Kung pipiliin pa umano ng mas maraming Pilipino na maghintay para makapamili ng bakuna, posibleng matagalan pa bago maturukan.

Mahalaga ring maunawaan na ang Sinovac ay gumagamit ng inactivated virus, isang plataporma na dekada nang ginagamit ng iba pang bakuna.

Kahit nakikitang mas mababa ang efficacy ng Sinovac kompara sa ibang bakuna, mas mainam pa rin ito kaysa wala, ani David.

Naniniwala rin si David na ang pagbabakuna kontra COVID-19 ay hindi lang isang beses mangyayari.

Sa pagkakaroon kasi ng mutation ng virus, patuloy ding dine-develop ng mga siyentipiko ang bakuna para malabanan ang mga mutation at variant.

Kaya maaari umanong dumating din ang oras na muling kakailanganing magpabakuna kontra sa mga bagong variant ng coronavirus.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News