Sanhi ng Commonwealth ‘misencounter’ di pa tukoy ng PDEA, PNP

Nagtago ang ilang empleyado at customer ng isang fast food restaurant nang magkaroon ng shootout sa parking lot nito sa Quezon City noong Pebrero 24. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Tinutukoy pa rin ngayon ng mga awtoridad ang naging puno't dulo ng misencounter sa pagitan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at ng Quezon City Police District (QCPD) sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ayon sa mga opisyal ng dalawang tanggapan sa isang press conference, hapon ng Huwebes.

Paliwanag nila, sisimulan pa lang ang imbestigasyon para matukoy kung may na-set up sa kanila o kung nagkaroon ng kapabayaan sa koordinasyon.

Ayon sa Philippine National Police, hawak na nila ang mga ebidensiyang tutukoy sa kung paano nauwi sa bakbakan ang anti-drug operations ng PDEA at QCPD sa isang fast food restaurant malapit sa isang mall sa Barangay Old Balara.

Pero hindi pa nila idinedetalye ang ilang pangyayari dahil hinihintay pa nila ang imbestigasyon.

"We will not preempt sa findings. Ini-interview at kinakausap pa ang dalawang team na involved," ani PNP chief Debold Sinas.

Apat na ang namatay sa operasyon. Iginiit ng dalawang ahensiya na lehitimo ang kanilang operasyon at may maayos na koordinasyon.

Sa mga hawak na ebidensiya gaya ng mga cellphone ng mga operatiba, surveillance, at coordination documents, mga CCTV video at testigo, pag-aaralan ng mga awtoridad kung sila ay na-set up ng sindikato o may mali sa koordinasyon.

Binalewala na rin ang naunang spot report na ginawa ng QCPD-Station 6 kung saan lahat ng PDEA agents ay lumalabas na mga suspek at ang mga ebidensiya ay puro armas at walang nakalagay kung nasaan ang droga, at ang sinasabing pera na dapat pambili nito.

"May aliases lang, 'yung target namin eh hindi naman talaga 'yun. Magkaiba targets namin tapos kami ang nagbakbakan. What we are trying to find out, sino ang buy-bust and sino ang not doing the buy-bust because we do not have the evidence. Pagbigyan niyo kami ng oras, i-forensic namin lahat,” ani PDEA Director Wilkins Villanueva.

Nanindigan naman si Villanueva na walang "sell-bust" - o pagkukunwari na nagbebenta ng droga para mang-target ng mga tao na namimili ng ilegal na droga, na labag sa batas.

"Hindi legal 'yan. Legal lang sa anti-drug operations ay buy-bust, illegal ang sell-bust," ani Villanueva.

Magpapatawag naman ng inquiry ang Kongreso para maging malinaw sa lahat kung bakit nagkakaroon ng misencounter.

Ikinalungkot naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang insidente pero tiniyak niya na magiging patas ang imbestigasyon, ayon sa kaniyang tagapagsalita na si Harry Roque.

"Ang in-assure niya, kagaya ng assurance na ginawa niya noong nangyari ito sa Sulu, ay we will go again to the bottom of this incident. Magkakaroon po ng impartial investigation and justice will be done," ani Roque.

Tiniyak ng PNP at PDEA na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang anti-drug operations dahil wala pang malinaw na larawan kung paano nangyari ang misencounter.

— Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News