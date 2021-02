Reklamo sa RFID, dapat maaksiyunan ng NLEX hanggang Peb. 26: Mayor Gatchalian

MAYNILA - Nanganganib na matanggalan muli ng business permit ang North Luzon Expressway (NLEX) sa Valenzuela City sakaling mabigo itong aksiyunan ngayong linggo ang mga reklamo hinggil sa RFID system nito.

“Hindi ako nananakot, pero 'yung lifting natin is conditional in nature. Nung ibinalik natin business permit nila may colatilla 'yun na dapat hindi sila lalabag sa alituntunin na napagkasunduan,” pahayag ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Gatchalian na nagpatawag siya ng pulong noong Miyerkoles kasama ang mga opisyal ng NLEX para itaas ang mga reklamong natatanggap ng alkalde hinggil sa ipinatutupad na RFID system.

Ayon kay Gatchalian, usapin dito ang isyu ng traffic doon sa barrier at accounts management dahil sa later crediting.

“Na-solve namin 'yung sa barriers up, 'yung sa traffic. Ngayon sa crediting, to be fair about them, nag-upgrade sila ng sistema nila, ng app nila. Nabawasan complaint ng delay, pero meron pa rin. Kaya nagpulong na naman kami. Sabi nila kaya nilang i-debug 'yung system hanggang bukas. So by tomorrow, dapat wala na kaming naririnig na complaint na nag-load ako pero late na-credit,” sabi ng alkalde.

Watch more in iWantTFC

Giit ni Gatchalian na hindi niya bibitiwan ito hanggang sa maperpekto ng NLEX ang kanilang sistema.

Magugunitang Disyembre ng nakaraang taon nang i-lift ng lungsod ang pagpataw nito ng suspensiyon sa business permit ng NLEX matapos aksiyunan ang ilang mga reklamo patungkol sa RFID.

“Mula Dec. 16 naka-barriers up kami so whether or not mabasa 'yung RFID mo o hindi problema na ni NLEX 'yun, tuloy-tuloy lang 'yung mga motorista naming dumadaan. Wala na kaming bottleneck sa toll plaza namin, medyo nabawasan 'yung traffic kasi through and through 'yung traffic namin,” sabi ni Gatchalian.

Hiling niya na sana ay maipatupad rin ang parehong sistema sa ibang toll plaza sa labas ng Valenzuela.

“'Pag dumaan kayo sa Valenzuela mapupuna n’yo kami lang may mga camera sa labas pagtapos ng toll plaza, so walang hassle na mag-chacha 'yung sasakyan, atras-abante, daan ka lang ng daan. Sana i-implement na nila sa toll plaza sa ibang lugar huwag lang dito sa Valenzuela. Kaya naman pala,” sabi niya.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC