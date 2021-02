'Papel Mo sa Kinabukasan Ko' naghatid ng tulong sa mga paaralan sa Cagayan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ilang buwan inihanda ng mga guro ng Gabut, Goran, at Waig elementary schools sa bayan ng Amulong sa Cagayan ang pag-imprenta ng modules ng kanilang mga estudyante, pero sinayang ito nang magkasunod na humagupit ang bagyong Vicky at Rolly at nalubog sa baha ang kanilang mga eskuwelahan.

Bumagsak ang mga kisame sa Goran Elementary School habang nasira naman ang mga upuan at mga computer ng Waig Elementary School

“Sira po lahat, inabot hanggang bubong yung baha nung December kaya wala po kaming na-retrieve—lahat printers, modules, bond papers—lahat sira. Hindi namin naisalba dahil mabilis ang agos,” ayon kay Elda Castro Pulido, head teacher ng Gabut Elementary School.

Ayon kay Pulido, ang paaralan nila ay may 167 mga estudyante at 8 guro. Nasa likod lamang ng kanilang eskuwelahan ang Cagayan River.

Bukod sa modules, kabilang sa mga nasira ng mga pagbaha ang mga bond papers, computers, mga TV at printers kaya naman laking pasalmat ni Pulido sa mga taong nag-abot ng tulong sa kanila para muling makabangon.



Ganito din ang problema ng Goran Elementary School.

Ayon kay Flordeliza Pascual, principal ng naturang paaralan, nalubog sa baha ang kanilang mga computers, bond paper at printers.

Tulad din ng paaralan sa Gabut, nasa likod lang din nila ang Cagayan River.

Ang kanilang paaralan ay may 60 na mag-aaral at tatlong mga guro.

“Nagpapasalamat kami dahil ang daming tumulong sa amin lalo na nang nakita nila ang sitwasyon ng eskuwelahan. Noong nakaraang taon po 3 beses nabaha ang eskuwelahan,” sabi niya.

Iisa ang problema nila ngayon kung saan kukuha ng pondo para maipaayos ang pinsala sa kani-kanilang paaralan.

Para makaagapay sa tatlong last mile schools ng Amulong, nagdala ang Bayan Mo iPatrol Mo at Kabayan sa TeleRadyo sa ilalim ng programang "Papel Mo sa Kinabukasan Ko" ng mga coupon bonds na maaari nilang magamit sa muling pag-imprenta ng mga nasirang modules. Kasama din ibinigay ang mga solar lamps, hygiene kits, pagkain at inumin mula sa Sagip Kapamilya ng ABS-CBN Foundation.

