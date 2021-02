Mga bala ng iba't ibang kalibre ng baril, nasamsam sa Pampanga

Daan-daang bala ng iba't ibang kalibre ng baril ang nakuha sa pagse-serve ng search warrant ng pulisya sa bahay ng target na residente ng Barangay San Pedro, Palcarangan, Lubao, Pampanga nitong Huwebes, Pebrero 18.

Nakuha sa kaniya ang 2 bullet container box na may lamang 113 bala ng caliber 40, 1 box na may lamang 9 na bala ng 12-gauge shotgun at 2 bullet container box na may lamang 140 bala ng caliber 9mm.

Bago ito, una nang isinurrender ng suspek ang 1 firearm box container laman ang CZ 75 SP-01 Shadow cal. 9mm at 2 magazine na loaded ng 18 bala.

