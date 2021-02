'Kumain lang kami tapos ganito': Mga saksi sa QC 'misencounter' isinalaysay ang pangyayari

Dalawang pulis ang patay sa shootout ng PNP at PDEA sa Commonwealth Avenue, Quezon City Miyerkoles ng gabi. Photo Courtesy: Philippine Red Cross.

MAYNILA - Natakot, nabalisa.

Ganyan ang dinanas ng ilang nakasaksi sa "misencounter" sa pagitan ng ilang tauhan ng Philippine National Police at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa parking lot ng isang fast food restaurant sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong Miyerkoles.

Bandang alas-6 nang makarinig ang mga kumakain sa restaurant nang putok ng baril mula sa parking lot.

“Sa likod pa lang namin may pulis na, pinadapa kaming lahat baka may matamaan ng baril. Natakot kasi siyempre baril 'yan," pagsasalaysay ng isang nakasaksi.

Dalawang pulis ang namatay habang may ilang nasugatan sa nangyari.

Sa video na kuha ng isang sibilyan, nakita ang mga customer ng fast food restaurant na nagtatago sa loob ng banyo.

Nakataas ang kanilang mga kamay, at takot na takot sa mga pulis na pumigil sa kanila, lalo’t may isang buntis.

Tumaas pa ang tensyon nang makitaan ng baril ang isang babae na nagpakilalang tauhan ng PDEA.

"Pumasok lang kami para kumain. Mga dalawang hakbang namin mula sa loob, nagkaputukan na. Tumakbo na kami, nagtago, pumasok sa loob ng kitchen hanggang sa pumasok sa stockroom, nagpunta sa rooftop. Natakot, nabalisa,” ayon sa isang customer.

Natakot din ang mga customer at staff ng mall malapit sa kainan.

Ayon kay "Inna," namimili siya nang bigla na aniyang nakitang nagtatakbuhan ang mga staff ng department store.

"Grabe 'nung na-trap po kami 'yung tumatakbo po sa isip ko, hala bumili lang ako ng sapatos tapos ganito 'yung nangyari,” ani Inna.

Nang tanungin niya ang isang staff, sinabi nitong may mga nagbabarilan sa labas ng mall.

Higit 20 customer ang kasama ni “Inna” sa pagtatago. Pero wala aniyang kumausap sa kanila mula sa pamunuan ng mall tungkol sa nangyari, at nakakuha sila ng balita sa social media.

“Nagkaroon pa po ng misinformation kasi wala pong nakakaalam kung anong tunay na nangyayari. May nagsabi na nga daw na nakapasok na 'yung mga nagbabarilan, ganoon po. Bakit ganito? Kinakabahan na po kami lahat, 'yung iba pong customers, nangangapa din po sila na baka hindi kami makalabas,” ani Inna.

Malaki naman ang pasasalamat ni Inna na walang nangyaring masama at ligtas silang nakalabas sa mall.

Sa isang pahayag Miyerkoles ng gabi, sinabi ng Ever Gotesco Mall na ligtas ang mga mamimili at kanilang na-secure ang access points. Pinakiusapan din nila ang publiko na huwag magpakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon online.

Nauna nang sinabi ng awtoridad na lehitimo ang operasyon ng pulisya at PDEA ngunit nauwi sa misencounter. Iniimbestigahan pa kung paano ito nangyari.

"This is a legitimate anti-drugs operation. So kung sino 'yong nagbuy-bust, kung sino 'yong ka-buy bust, 'yon po 'yong iimbestigahan natin," ani Metro Manila police chief Brig. Gen. Vicente Danao Jr.

Nakiusap na rin ang mga awtoridad na makipag-ugnayan nang maayos bago simulan ang mga operasyon.

"This unfortunate incident really happens kaya nga sabi ko nga paulit-ulit sa mga tropa na whenever they conduct operations like this, they should always coordinate with the nearest operation unit, to include 'yong PDEA,” ani Danao.

Inatasan na rin ni Justice Secretary Menardo Guevarra ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang nangyaring misencounter.

Bukod pa ito sa joint investigation team na binuo ng PNP at PDEA.

-- May mga ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News