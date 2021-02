Kongresista inireklamo ng libel ng isang PLLO exec

Sinampahan ng reklamong libel ni Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Jacinto Paras si Quezon 4th District Angelina Tan dahil sa paratang na pagnanakaw ng cellphone. ABS-CBN News

MAYNILA – Sinampahan ng reklamong libelo ng isang opisyal ng Presidential Legislative Liaison Office (PLLO) ang isang mambabatas dahil sa akusasyong nagnakaw raw ito ng cellphone.

Ayon kay PLLO Undersecretary Jacinto Paras, inakusahan umano siya ni Quezon 4th District Rep. Angelina Tan sa isang privilege speech sa Kamara noong Peb. 8 ng pagnanakaw ng cellphone ng kapwa kongresista noong kinatawan pa siya ng 1st District ng Negros Oriental.

Pinaratangan din umano ni Tan, chairman ng House Committee on Health, si Paras na nasa likod ng TikTok video na nag-aakusa ng katiwalian sa congresswoman at mister nito na si Department of Public Works and Highways Region 1 Director Ronnel Tan.

Sa reklamong inihain nitong Miyerkoles sa Quezon City Prosecutor’s Office, sinabi ni Paras na walang katotohanan, at paninira ng reputasyon at pagkatao ang akusasyon ni Tan.

Iginiit ng opisyal na hindi sakop ng parliamentary immunity ang paratang ni Tan.

Pinagbabayad ni Paras si Tan ng P6 milyon bilang danyos.

Wala pang pahayag ang kampo ni Tan hinggil sa reklamo.

Sa kaniyang privilege speech, nabanggit ni Tan ang umano'y pagiging sangkot ni Paras sa "Gang of Five" at pagnanakaw ng cellphone matapos niyang sabihing may kinalaman ang dating kongresista sa aniya'y "tahasang paninira" sa kanilang mag-asawa.

"What has been shown or depicted in the video is totally unfair, untrue, unjustified, and utterly malicious," ani Tan patungkol sa kumalat na TikTok video.

Aniya, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pagpapakalat ng naturang video.

– Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

