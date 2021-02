Ilang lugar sa Region 7 at Metro Manila, nasa 'high risk' sa COVID-19, ayon sa DOH

MAYNILA - Nasa "high risk" classification sa pandemya ang ilang mga lugar sa Region 7 at National Capital Region, ayon sa ulat ni Department of Health Sec. Francisco Duque.

Ayon kay Duque, may mga lugar na kinakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 nitong mga nakaraang araw.

“Ang mga rehiyon ng VII, X, IV-B at NCR ay nagpakita nang pagtaas ng kanilang 2WGR (two week growth rate) at ang Region VII ang pinakamataas na nakapagpatala ng 64 percent 2WGR," aniya.

Maituturing namang nasa “high risk classification” dahil na rin sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang ilang lungsod sa Region 7.

"Atin pong bibigyan ng pansin ang Region VII at patuloy natin iminumungkahi na paigtingin pang lalo ang kanilang PDITR strategies na lalo na sa mga lugar na nasa high-risk classification gaya po ng Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City. Sa kabuuan, ang Region VII ay nasa safe zone naman ang kanilang health care utilization rate at nanatiling Lapu-Lapu City ang nasa moderate risk at 69 percent," dagdag ni Duque.

Sa Metro Manila rin may dalawang siyudad na tinututukan ng DOH.

“Para naman sa NCR, dito po, ang mga lungsod ng Navotas, ang Pasay ay naitala sa high-risk classification dulot nang mataas na 2WGR para sa Navotas City na nagkaroon po ng 349 percent increase at mataas na average daily attack rate sa Pasay City at 8.62 cases per 100,000 population," aniya.

Maituturing namang nasa “moderate risk classification” ang Malabon, San Juan, Makati, Manila, Las Piñas, Valenzuela, Quezon, at ang Munisipyo ng Pateros nitong mga nagdaang linggo.

Sa kabuuan nasa safe zone naman ang aniya ang health care utilization rate ng NCR, bukod aniya sa Makati City na nasa 63% ang utilization rate.

Nasa “moderate risk classification” rin ang ilang bahagi ng Region 10 tulad ng Cagayan De Oro, Misamis Oriential at Bukidnon dahil sa pagtaas ng kanilang two-week growth at average daily attack rate.

Tumaas din ang daily attack rate sa Cordillera Administrative Region, ayon kay Duque.

Gayunman, hindi tinukoy ni Duque kung ano sa mga lugar na nabanggit niya ang nirerekomenda ng IATF na isailalim sa mas mahigpit na quarantine status pagsapit ng Marso.

Matatandaang hindi pumayag si Pang. Rodrigo Duterte na isailalim agad ang buong bansa sa MGCQ sa Marso hangga’t hindi pa nasisimulan ang roll-out ng vaccination plan ng gobyerno.

