Gobyerno, umaalma sa hinihinging 'blanket immunity' ng COVID-19 vaccine manufacturers

MAYNILA - Pumapalag ang gobyerno sa hinihiling ng ilang vaccine manufacturers na “blanket immunity” o ang pagtatagal sa lahat ng posibleng panangutan nila sa ano mang hindi magandang epekto ng COVID-19 vaccine kapag binigay na ito sa mga Pilipino.

Ito ang dahilan, kaya ayon kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr, napapahaba ang pagsasapinal ng kasunduan ng gobyerno at suppliers ng bakuna.

"Iyong lahat ng mga ano iyong mga fault nila through gross negligence at saka tinatawag nating willful neglect dapat po talaga ano po iyon --- hindi po natin kasi jurisprudence po ng ano po ng ating ano ng ating state na dapat pangalagaan po natin ang ating mga mamamayan sa mga tinatawag nating malpractices po," aniya.

Giit ni Galvez, bagama't may mailalandaang pondo para sa indemnity o bayad pinsala, dapat tiyakin pa rin ng vaccine manufacturers na ligtas at epektibo ang bibilhin sa kanila ng goberyno.

“Dapat sa negotiation table, it is fair for us na ano na ilaban natin sa manufacturer na kailangan fair din po sila na kailangan i-maintain din po nila iyong specification na required na ide-deliver nila na vaccine is also safe and effective. Kung ano po iyong ano iyong in-order po natin, dapat po iyon ang ibigay nila," dagdag niya.

Nagpasalamat naman si Galvez sa dalawang kapulungan ng Kongreso sa agarang pagpasa ng panukalang batas para sa pagtatakda ng pondo para indemnification.

Samantala, aminado naman ni Galvez na manipis ang inaasahang suplay ng bakuna na darating sa bansa sa first quarter ng taon na ito na nasa 5.1 million doses muna.

Kasama na dito ang 3.5 million doses na galing COVAX facility, 600,000 na donasyong Sinovac vaccines ng China, at ang nasa 1 million doses galing sa Department of Health.

Nasa higit 24 million doses naman ang kabuuang bilang ng bakuna pagsapit ng 2nd quarter, habang karamihan ng COVID-19 vaccines at nasa 3rd o 4th quarter pa rin ng taon ng dadating.

Sabi ni Galvez, sinisikap ng gobyerno na mas mapaaga pa ng dating ng bakuna kahit pa mas magastos ito sa gobyerno.

"Nagne-negotiate din po tayo kahit mapamahal nang kaunti basta ma-early delivery lang po sila ng second quarter at saka po ng first quarter. Iyon po ang ginagawa po nating technique, ino-offset po natin ng price --- prices na ano ‘yong kanilang price. Dadagdagan po ‘yong prices para mapa-ano po mapaaga po," aniya.

Sa pagbili naman ng bakuna mula sa AstraZeneca, mayroon na aniyang supply agreement at may advance payment na ang private sector at mga local na pamahalaan para sa kabuuang supply na 17 million doses.

Isinasapinal naman ang supply agreement at terms of delivery ng Moderna

Sa kabuuan, sabi ni Galvez, inaasahan niyag nasa 161 million doses ng bakuna ang dadating sa bansa hanggang katapusan ng 2021.

Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte naman ay kinilala ang kakulangan ng suplay ng bakuna sa panahon ngayon.

"There are only ten countries today, in fact 75 percent of all vaccination, ng lahat ng bakuna nakuha ng 10 countries, sampu lang, iyong 130 wala. So maghintay tayo at sana hindi ako ano.. I am not trying to pontificate here," aniya.

RELATED VIDEO