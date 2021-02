Gobyerno inanunsiyong dadating ang Sinovac vaccines sa Linggo

COVID-19 vaccination dry run sa Lakeshore Complex sa Taguig City noong Enero 27, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

(UPDATE) Matapos maaprubahan ang emergency use authorization ng COVID-19 vaccine ng Sinovac mula China, inanunsiyo ng Malacañang na darating sa Pilipinas ang unang shipment nito sa Linggo.

"I guess all our prayers were answered. And I have gotten confirmation we are ready to receive the Sinovac vaccine on Sunday," sabi ngayong Huwebes ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

Sa isang Facebook post, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian na puspusan ang pagtatrabaho ng 2 gobyerno upang mapadala ang 600,000 doses ng Sinovac vaccines, na donasyon ng China.

Ayon kay Sen. Christopher Go, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanggap sa mga bakuna.

"I think 5 p.m. po ay tatanggapin ni Pangulong Duterte," ani Go.

Ito ang unang bakuna kontra COVID-19 na makakarating sa Pilipinas.

Ayon kay Roque, maaaring mai-rollout na ang bakuna sa Lunes at prayoridad pa rin ang health workers.

"Kung matutuloy po sa Lunes, ang PGH (Philippine General Hospital), na-identify na po nila [sino ang mauunang tuturukan]," ani Roque.

Naghahanda na rin ang Armed Forces of the Philippines (AFP) para sa pagpapabakuna laban sa COVID-19.

Ayon kay AFP Spokesperson Edgard Arevalo, ang mga COVID-19 frontliner ng AFP ang kasama sa tuturukan ng Sinovac.

Sa utos ni AFP Chief Cirilito Sobejana, kailangang mabakunahan ang lahat ng sundalo, Sinovac man o ibang bakuna ang gamit, ani Arevalo.

Nilinaw naman ng Department of Health na hihintayin muna ng gobyerno ang rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) at desisyon ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases kung paano at kanino ipapamahagi ang unang batch ng Sinovac.

Ito'y matapos ang unang rekomendasyon ng mga eksperto ng FDA na maaaring hindi akma ang Sinovac vaccine sa health workers dahil mas mababa ang efficacy nito sa sektor na ito, na madalas nae-expose sa virus.

Iginiit naman ni Roque na puwede namang mamili ang health worker.

"It’s up to the health care workers... If they don’t want it (Sinovac) they will still have their priority 'pag dumating ang ibang brands," ani Roque.

Gusto rin ng Filipino Nurses United (FNU) na masunod ang pagbibigay ng prayoridad sa health workers.

"Ang stand namin doon sa Filipino Nurses United is to stick sa priority ng government," ani FNU National President Maristela Abenojar.

Pero may ilang grupong hindi pa rin kumbinsido sa bakuna, gaya ng Alliance of Health Workers, dahil umano sa mababang efficacy rate ng Sinovac vaccine.

Naniniwala naman ang Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, na binubuo ng higit 100 medical societies, na dapat hintayin ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council (HTAC).

Ito ay isang independent advisory body na binuo sa ilalim ng Universal Health Care Act.

"They (HTAC) can make recommendations independent of political and commercial influence," ani HPAAC Spokesperson Antonio Dans.

-- Ulat nina Pia Gutierrez at Kristine Sabillo, ABS-CBN News