Gobernador ng Batanes, nanindigan na walang exemption sa 14-day quarantine sa lalawigan

Iginiit ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes na patuloy nitong ipatutupad ang istriktong mga polisiya sa pagpasok ng mga tao, sa kabila ng inilabas na bagong panuntunan ng National Inter-Agency Task Force laban sa COVID-19.

Sa NIATF Resolution No. 98-A series of 2021 na inilabas noong February 4, pinahihintulutan na ang “unimpeded travel” o walang hadlang na pagbiyahe ng mga opisyal ng gobyerno na mayroong “official business”.

Pero sa isang official statement na naka-post sa Facebook page ng Provincial Government of Batanes nito lang Miyerkoles, sinabi ni Governo Marilou Cayco na bagaman nirerespeto nila ang hangarin ng NIATF resolution ay hindi nito mahahadlangan ang pagpapatupad nila ng istriktong mga polisiya kabilang ang 14-day quarantine protocol sa mga darating na tao sa lalawigan.

Ani Cayco, malaking suliranin sa kanilang lalawigan ang kakulangan ng mga medical equipment at health personnel kung kaya pinakamabisa pa rin na depensa ng mga Ivatan kontra sa paglaganap ng COVID-19 ay ang pagpapatupad ng 14-day mandatory quarantine sa lahat ng mga darating na tao.

“The 14-day mandatory quarantine allows our limited health workers and other frontliners to easily and efficiently perform their duties such as case management and contact tracing. Because of this policy, we were able to easily contain the virus and prevented a community transmission when we had our three confirmed COVID-19 cases,” ani Cayco.

Paglilinaw din ng gobernador na patuloy pa rin ang pagtanggap nila sa mga residente na gustong umuwi sa probinsya.

Hindi rin anila makikialam ang pamahalaang panlalawigan sa mga opisyal ng gobyerno na magsasagawa ng official business sa Batanes basta susunod ang mga ito sa 14-day mandatory quarantine.

Batay sa COVID-19 Tracker ng Department of Health, wala nang aktibong kaso ng COVID-19 sa Batanes habang nasa tatlo ang naitalang kabuuang kaso kung saan lahat ay nakarekober na.

- ulat ni Harris Julio

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC