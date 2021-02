‘Ginagawa kaming lab rats’: Grupo ng BPO, magsasaka tutol na unang turukan ng Sinovac

Wang Zhao, Agence France-Presse/File

MAYNILA - Tutol ang grupo ng mga business process outsourcing workers at magsasaka na mauna silang turukan ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine.

Ito ay matapos sabihin ng Malacañang na pang-apat sa priority list ang gustong unahin sa pagtuturok ng Sinovac, matapos na hindi tahasang irekomenda ang bakuna ng China sa health workers.

Para sa BPO Industry Employees Network (BIEN), lalo lang pinatunayan ng pamahalaan ang kawalan ng pagpapahalaga sa kanila dahil sa pagtutulak bakunang mahigit 50 porsiyento lang ang efficacy rate nang gamitin sa ibang bansa.

"We don't feel prioritized at all, we feel na we are, parang ginagawa kaming lab rats sa isang clinical test. We deserve a better talaga na vaccine. Pagkagastusan naman nila kami," ani BIEN Spokesperson Mylene Cabalona.

Insulto rin ang turing ng Katipunan ng mga Samahang Magsasaka sa Timog-Katagalugan (KASAMA-TK) sa panukala.

Hamon nila na mga kawani ng gobyerno ang mauna sa pagpapaturok ng nasabing bakuna.

"Bakit hindi doon sa mga tao sa gobyerno? Halimbawa 'yung mga mambabatas, DOH, Malacañang. Parang dumampot ng batong ipinukpok sa ulo. Alam naman natin na hindi pa naman epektibo 'yung Sinovac. Sinovac vaccine na 'yan 50 percent lang. Eh kung mamatay si magsasaka?” ani KASAMA-TK Chairperson Eddie Billones.

Pag-uusapan ng National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) kung paano ang magiging distribusyon ng 600,000 doses mula Sinovac na donasyon mula Tsina.

Ipinaliwanag naman ng Sinovac na 50 porsiyento ang efficacy ng kanilang bakuna dahil karamihan sa mga tinurukan ay mga health worker.

Nilinaw naman ng Malacañang na prayoridad pa rin sa babakunahan ng Sinovac ang medical frontliners dahil sinabi ng Food and Drug Administration na hindi naman ito ipinagbabawal na gamitin sa health professionals.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News