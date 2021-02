Duterte, iniutos sa local officials na mamigay ng libreng face masks sa kanilang mga residente

MAYNILA - Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na mahalaga pa rin ang pagsusuot ng face mask para makaiwas sa COVID-19.

Aniya, malaki ang matitipid ng isang taong parating nagsusuot nito, kaya naman inuutos niya sa mga namumuno sa LGU na mamigay ng libre nito sa mga residente.

“I’ll leave it to the local chief executives, governors, mayors, barangay captain. Iyong mga tao na walang-wala talaga. Hindi makabili nito kay bilhin mo ‘to eh. Iyong iba nga wala ngang pagkain, ‘di nga makabili ng ulam. The provincial government and the municipal governments and the city governments, I require you to buy and give it for free," aniya.

Pero sa kabilang banda, mismong ang Pangulo inaming hindi siya komportable sa pagsusuot nito.

"Ako naman, I’ve been criticized. Tama kayo na 'ito si Duterte nagsasalita hindi naman sinusunod.' Tama kayo. 'Na hindi naman nagma-mask.' Tama kayo. Eh hindi ho ako holdupper na sanay magsalita nitong naka --- kaya tinatanggal ko. Now, I run the risk of baka ako madale rin. Ah may vice president man, siya na ang susunod," aniya.

Paalala ng Pangulo, mahalaga ang pagsusuot nito lalo na nasa sampung bansa palang sa buong mundo ang nakakapagbakuna na.

“Seventy-five, sitenta’y singko porsyento, nandiyan lang sa sampu na… Ang iba, tayo, pati nga tayo wala. Canada nga na kapitbahay ng Amerika nagdadamutan pa sila. Kino-corner talaga ng Amerika lahat ngayon kasi they have about 270 million people," ani Duterte.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC