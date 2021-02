DILG pinakikiusapan ng DOH na tumulong para matapos ang pagbabakuna kontra tigdas, polio

MAYNILA - Nangangamba ang Department of Health na sasabay pa sa pagbabakuna kontra COVID-19 ang nagpapatuloy ngayong pagbabakuna kontra ilang sakit sa mga bata tulad ng tigdas, polio at rubella.

Kaya naman nakikiusap si DOH Sec. Francisco Duque sa Department of the Interior and Local Government na tumulong na para mapabilis ang pagbabakuna sa mga bata lalo na sa mga lugar na marami pa rin ang hindi pa nabibigyan nito.

Sabi ni Duque, sana ilaan ng DILG at mga lokal na pamahalaan ang mga natitirang araw ng Pebrero para palakasin ang immunization laban sa mga sakit na ito.

Inireport din kasi ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr, na maaaring ngayong linggo o unang parte ng Marso dumating na sa bansa ang bakuna kontra COVID-19 na donasyon ng China.

"We just want to make sure that while we start rolling our vaccines against COVID-19 ay hindi tayo magkakaroon ng sabay na measles, rubella and polio outbreaks, that is why I am appealing to the DILG help us to complete our coverage of our measles, rubella at polio supplemental immunization activity," Duque said.

Hinihikayat din ni Duque tumulong ang DILG sa information dissemination na patungkol sa immunization activities.

Ibinilin din ni Duque na sundin pa rin ang mga polisiya at guidelines para maiwasan pa rin ang pagkalat ng COVID-19 habang isinasagawa ang pagbabakuna kontra sa mga sakit na ito ng mga bata.

Suportado naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan ng DOH sa DILG.

Nauna nang sinabi ng DOH na naapektuhan ng pandemya ang kanilang vaccination drive laban sa measles, rubella at polio.

