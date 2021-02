Chinese na wanted sa money laundering timbog

MAYNILA – Hinuli ng mga awtoridad noong Miyerkoles ang isang dayuhang negosyante na subject ng kanilang sa manhunt operation sa probinsiya ng Nueva Ecija.

Kinilala ang suspek na si Kunsheng Chen alyas "Jhony," 45, at wanted sa kasong money laundering.

Ayon sa Police Regional Office 3, may warrant of arrest na laban kay Chen dahil sa 2 counts ng kasong paglabag sa R.A 9160 o Anti- Money Laundering Act of 2001.

Itinakda sa P140,000 ang piyansa sa bawat count ng kaso para sa pansamantalang paglaya ng dayuhan.



–Ulat ni Gracie Rutao