Biyahe ng PUV maaari nang ma-track sa pamamagitan ng app

Mga pasahero ng jeep sa Las Piñas City noong Disyembre 15, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Maaari nang ma-track ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng isang app.

Bukod sa lokasyon, makikita rin sa Sakay.ph app kung anong oras umaandar ang isang pampublikong sasakyan, kabilang ang mga jeep at EDSA bus.

Bukod sa app, makikita rin sa microsite na tracker.sakay.ph ang plaka ng sasakyan, pangalan ng operator, at ruta.

Segundo lang ang pagitan sa update sa lokasyon ng jeep.

Makakapag-iwan din ng feedback ang mga commuter sa app sa pamamagitan ng pagbibigay ng stars.

"It also helps, of course, in the improve[ment] of the quality of the service. Malalaman ni LTFRB (Land Transportation Franchising and Regulatory Board), this particular driver is overspeeding, hindi sumusunod na social distancing, nag-o-overload. So that’s another feature that the people can do to report via the app," ani Philip Cheang, developer ng Sakay.ph.

Sa ngayon, nasa higit 100 pampublikong sasakyan pa lang ang kasali sa tracker.

Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga PUV na kasali sa app at palalawakin pa ito para maisali ang ibang pampublikong sasakyan sa ilalim ng service contracting program ng LTFRB.

– Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

