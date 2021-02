1 patay, 1 sugatan sa banggaan ng truck, bus sa Iloilo

Photo courtesy: NotNot Braña

ILOILO - Patay ang isang driver matapos bumangga ang minamanehong truck sa pampasaherong bus sa Barangay Cabilauan, Barotac Nuevo sa probinsiyang ito nitong Huwebes.

Nakilala ang namatay na si Johnny Delariarte, residente ng Brgy. Poblacion, Sara, Iloilo.

Sugatan naman ang driver ng bus na si Roel Caguindangan matapos maipit sa kinauupuan.

Ayon sa imbestigasyon ng Barotac Nuevo police at mga salaysay ng mga nakasaksi sa aksidente, pabalik na ng Sara, Iloilo ang truck na may karga na mga gulay nang mag-overtake ito at makasalubong ang pampasaherong bus.

Sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon sa truck ang driver nito at sumabit sa uluhang bahagi ng sasakyan.

Samantala, hindi na nakaalis sa inuupuan ang driver ng bus matapos maipit sa loob ng bus.

Dead on the spot ang driver ng truck, habang dinala naman sa ospital ang driver ng bus.

Ligtas naman ang 15 pasahero ng bus.

— Ulat ni Rolen Escaniel