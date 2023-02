Reklamasyon at dredging sa Manila Bay, tinutulan ng mga mangingisda

MAYNILA - Nagmartsa papuntang tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga mangingisda mula Cavite at Rizal na apektado ng reklamasyon at dredging partikular sa Manila Bay.

Ayon sa Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA) nitong Biyernes, lumabo na ang tubig sa mga baybayin ng Cavite at nasira na ang bahura dahil sa pagtatambak ng lupa at dredging.

Dahil dito, kumonti na ang mga nahuhuling isda at bumagsak na umano ng 80 porsyento ang produksyon mula sa mga apektadong lugar sa Manila Bay.

“‘Yong dredging ay maingay kaya yung mga isda ay umaalis. Lumalabo ang tubig. ‘Pag lumabo ang tubig ang isda aalis yan sa lugar,” ayon kay Fernando Hicap ng PAMALAKAYA.

Ilan sa mga proyektong tinututulan ng mga mangingisda ay ang seabed quarrying sa Ternate at Naic, Cavite at dredging para sa Manila Waterfront City Project.

Sa pamamagitan ng kilos-protesta, hinimok ng PAMALAKAYA ang BFAR na aksyunan ang mga aktibidad na nakaaapekto sa mga pangisdaan.

Ayon naman sa BFAR, hindi sila nakonsulta kaugnay sa mga nasabing aktibidad partikular sa quarrying sa San Nicolas Shoal sa bahagi ng Cavite. Parte dapat sa pagkuha ng Environmental Compliance Certificate ang pagkonsulta sa BFAR para malaman ang magiging epekto ng mga aktibidad sa pangisdaan.

“Ang aming findings ay base sa nakalap na dokumento… ideally kapag ganitong pagkakataon lalo na sa assessment kailangang kunin ang technical know-how ng BFAR… Kung nagkaroon ng pagkasira ng habitat doon, makakaapekto sa pangisdaan pero hindi kami ang nagconduct ng environmental impact assessment kaya we don’t know kung during that time na sinimulan ito ay sadyang wala na talagang bahura,” ayon kay BFAR Chief Information Officer Nazario Briguera.

Matapos ang dayalogo ng BFAR at mga mangingisda, makikipag-ugnayan ang BFAR sa Mines & Geosciences Bureau (MGB) ng DENR para imbestigahan ang naging proseso sa pagbibigay ng pahintulot sa mga aktibidad sa Manila Bay.