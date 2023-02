Moon, Jupiter, Venus alignment pinanood ng mga astronomy enthusiasts

MAYNILA — Maraming astronomy enthusiasts, karamihan mga estudyante, ang pumila sa PAGASA Astronomical Observatory sa UP Diliman sa Quezon City para makita sa teleskopyo ang buwan, at mga planetang Jupiter at Venus.

Dagsa ang mga estudyante sa PAGASA Astronomical Observatory para tunghayan ang tinatawag na close approach ng buwan, Jupiter, at Venus. | via @Jose_Carretero8 pic.twitter.com/lwXK9X2aj4 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) February 23, 2023

Ayon kay Renato De Leon, ang hepe ng PAGASA Astronomical Observatory, tinatawag na Moon, Jupiter, Venus Conjunction o Alignment ang astronomical event na ito.



Normal naman ayon kay De Leon ang mga ganitong kaganapan sa kalawakan pero ang kakaiba ay ngayon lang nangyari na pinakamalapit ang buwan sa naturang dalawang planeta.



“Natapat lang malapit ang moon sa dalawang planeta napa starring kumbaga, pero lagi namang magka- allign yung mga planets dahil dumadaan sila sa tinatawag na ecliptic,” ani De Leon.



Ayon sa PAGASA, simula lang kahapon nila nakita ang alignment dahil sa magandang panahon.



Ngayong gabi, mas nakita ito ng mga nanood.

Nakuhanan ng larawan ni Nilo Aguilar sa Pola, Oriental Mindoro ang magkakatabing buwan at mga planetang Jupiter at Venus bandang alas-6 ng gabi Huwebes. | via @Dennis_Datu pic.twitter.com/voVoPwpWmm — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) February 23, 2023

Nasa western part ng kalawakan ang alignment.



Ang hugis ngayon ng buwan ay crescent na nasa tatlong araw pa lang ayon sa PAGASA.



Sa susunod na buwan, meron ulit na ganitong kaganapan sa kalawakan pero hindi pareho nito na mas magkakalapit ang mga planeta.



Ang UP Astronomical Society, nag-set up din ng kanilang mga teleskopyo para makita ang alignment.



“So far masaya naman po, kasi yung aim naman po ng org is to promote the interest of astronomy among the general public. I think it’s a good opportunity for the public na makita yung mga set ups ng telescope at makita ang mga astronomical objects na nakikita natin,” ayon ay Ezekiel Eduard Dumago.



May ilang bata rin na nanood ng astronomical event gaya ng grade 5 student na si Princess Jarelle Pimentel.



“It’s so big, and it's like crescent and I can see there’s like holes," ayon kay Pimentel.



Ayon kay De Leon, nataon ang astronomical event na ito sa pagdiriwang ng National Astronomy Week tuwing ika-tatlong linggo ng Pebrero.



Sa Biyernes ay makikita pa ang alignment na ito ayon sa PAGASA, pero hindi na gaanong magkakalapit.



Sa Abril 20, aabangan naman ayon sa PAGASA ang partial solar eclipse.



Samantala, isa sa mga ginagawa ngayon ng PAGASA Astronomical Observatory ang pag-upgrade ng kanilang mga gamit lalo ng ng mga teleskopyo.



Maituturing na state-of-the-art na rin ang mga gamit pero dahil sa katagalan na, may ilang parte nito na hindi na gumagana.



“Parang state of the art na rin ang mga gamit natin pero sa kalumaan nawala na yung ibang mga specs niya katulad ng tracking , yung tinatrack niya yung ano kaya ina-adjust na lang namin ang telescope anionic,” ani De Leon.



Taon-taon may upgrade naman sa mga gamit ayon kay De Leon pero ngayong taon, hindi pa ito naaaprobahan.