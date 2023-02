Labingsyam na araw nang nawawala ang 17 taong gulang na si John Michael Noche matapos na dukutin umano ng mga armadong lalaki sa Calaca City, Batangas.

Tumatambay ang biktima at ang kaniyang ama sa labas ng isang tindahan sa Poblacion 5, gabi ng Pebrero 5, nang may dumating na Honda CRV na may lamang 2 armadong lalaki.

Puwersahan nilang tinangay si Noche, habang nakatakas naman ang ama ng biktima matapos magpumiglas at mahubad ang damit.

Nakuhanan pa ng video ang pagdukot pero malabo ang video. Nakasuot din ng sombrero at mask ang mga dumukot.

Nasundan pa ng tiyuhin ng biktima ang van at nakuha ang plaka nito pero nang iberipika sa LTO ay napag-alaman na nakarehistro ito sa isang jeep sa Urdaneta City, Pangasinan.

Umaapela ang pamilya ng biktima sa mga dumukot na pakawalan na ito. Aminado naman ang pamilya na nasangkot na sa pagnanakaw ng gasolinahan ang bikitma pero hindi umano ito sapat na dahilan para dukutin ang teenager.

Kinumpirma naman ni PLtCol Ruel Lito Fronda, hepe ng Calaca City Police na bagamat nasangkot na sa pagnanakaw ang biktima, nakalaya ito dahil menor de edad. Sa ngayon ay itinuturing aniya nilang missing ang biktima.

Patuloy aniyang nangangalap ng mga impormasyon ang mga awtoridad para sa ikalilinaw ng pagkawala ng biktima.