Kuha ng CIDG RFU XI

DAVAO CITY—Nahuli ng mga awtoridad nitong Miyerkoles ang isa sa mga suspek kaugnay ng pagsabog ng isang planta sa lungsod na ito noong 2017 na ikinamatay ng isa.

Nahuli sa isang operasyon si Quirwin Lanson, 36, sa Upper Dampa, Barangay Magtuod sa Davao na No. 1 sa listahan ng most wanted persons ng CIDG-Davao City.

Noong April 2017, nasangkot umano siya sa pagsabog ng Lapanday Corp. plastic plant kung saan isang nagtitinda ng isda ang nasawi.

Inaakusahan din si Lanson na sangkot sa pagsunog ng heavy equipment ng Ulticon Builders Inc. sa Buhangin district at ng isang container van sa Tugbok district.

December 2017 pa may warrant of arrest ang suspek sa kasong frustrated murder. Isa siyang miyembro umano ng New People's Army Southern Mindanao Regional Committee.

Inamin umano mismo ni Lanson na sangkot nga siya sa nasabing krimen.

“Driver daw siya nung van na sinakyan sa pagsunog. So ibig sabihin accessory po siya sa crime,” ayon kay CIDG RFU 11 deputy regional chief Police Maj. Milgrace Driz.

Nasa kustodiya na ngayon ng Talmo Police Station si Lanson.

Pinaghahanap pa ang iba pang kasamahan nitong salarin din sa mga nasabing krimen.— Ulat ni Chrislen Bulosan

