Negosyong Pinoy sa England, bumabangon matapos tanggalin ang COVID restrictions

LONDON - Unti-unting bumangon ang mga negosyo sa UK capital ngayong tinanggal na lahat ang COVID restrictions. Sabik ang mga taong mamasyal at kumain sa labas dahil tila nakulong sila sa bahay ng halos dalawang taon.

Kaya ang dinadayong fairy tale-inspired restaurant na Tea Terrace, business as usual na.

“I don’t think you will find a place in the UK that is shouting pink, shouting fairy tale. We are giving our customers something that will stay with them forever,” saad ni Lana Shouly, Marketing Director, Tea Terrace.

May dalawa silang restaurant franchise sa central London, pero tumiklop ang kanilang negosyo dahil sa dalawang taong pagsadsad ng ekonomiya bunsod ng pandemya. Marami raw silang natutunan sa pagsubok na dala ng pandemya. Hindi lang sa negosyo kundi pati sa pamilya.

“When the lockdown hit, the whole hospitality industry was shut down. It was a time for us to reflect and hold back and see from a different perspective how we’re going move forward with the company," dagdag ni Lana Shouly.

“Nung dumating kasi kami sa UK, puro trabaho. During the pandemic, nagkaroon ako ng time sa dalawa kong anak. Nag-recover ako dun sa lost time na di ko sila naalagaan,” sabi ni Rowena Shouly, Managing Director, Tea Terrace.

Sikreto raw sa negosyo, kailangan mabilis sa pagbangon. Kaya nagsara man ang ilan nilang shops ay may bagong namang nagbubukas muli. Mula sa mala-fairytale-inspired tea restaurant, cowboy-inspired naman sa Woking, England.

“You have to be patient, you have to work hard and always ask for guidance (from above),” dagdag ni Rowena Shouly.

At kahit tanggal na ang COVID restrictions, todo-ingat pa rin sila.

Si Rowena Shouly (kaliwa) at Lana Shouly (kanan) ng Tea Terrace sa London

“We thought the best way to recover from this one year of losses was to expand. We have table regime, sanitation regime that we follow strictly. We do a deep cleaning every night and when the guest has left, we do deep cleaning in tables too," sabi ni Lana Shouly.

Ayon sa office of national statistics (ONS) noong kasagsagan ng pandemya, bumagsak ang ekonomiya ng UK. Ang GDP sumadsad ng 9.7% noong 2020, pinakamabilis na pagbulusok mula noong 1948. Ang pagtanggal ng lahat ng COVID restrictions kasama sa istratihiya ng gobyerno para pasiglahin muli ang ekonomiyang hinagupit ng pandemya.

Ito rin ang inaasam ng mga negosyanteng tulad nina Rowena at Lana Shouly.

