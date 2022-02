Mga Pilipino sa Kyiv naghahanda na dahil sa tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia

MOSCOW - Handa na ang “go bags” ng ilang Pinoy sa Kyiv ang kabisera ng Ukraine. Naglalaman ito ng mga importanteng dokumento at mga personal na gamit para handa sila kung sakaling sumiklab ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia.

Nitong mga nakaraang linggo kasi, tumitindi ang girian ng dalawang bansa na mas lalo pang naging kumplikado dahil sa bantang sanctions ng Estados Unidos at padalang tulong na armas ng NATO sa Ukraine.

Nag-aalburoto ang Russia dahil hindi raw ito pinakikinggan sa iginigiit nitong huwag isali ang Ukraine sa NATO at panawagang itigil na ang eastward expansion ng NATO malapit sa kanilang border.

Tila hindi rin umuubra ang pakikipag-usap ng France, Germany at UK sa Russia upang pahupain ang tensyon sa Eastern Europe. Dahil dito marami ang nangangamba sa kalagayan ng OFWs lalo na sa Kyiv kung saan naninirahan at nagtatrabaho ang tinatayang 200 Pilipino.

Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News sa ilang Pinoy sa Ukraine at Russia, wala raw dapat ipag-alala at tuloy lang ang trabaho nila.

“Kami dito sa Ukraine at mga Pilipino dito sa Kyiv tahimik naman wala namang gulo, even yong mga locals kalmado lang lahat,” sabi ni Guillen Rocher, OFW sa Kyiv, Ukraine.

Maging sa Russia kung saan mainit ang banta ng paglusob, maayos naman ang kalagayan ng ilang Pinoy.

“Ang current kalagayan ng mga OFW/Kababayan natin dito ay maayos naman at mapayapa, hindi po kami apektado at lahat po ay tahimik at maayos,” sabi ni Alma Arcilla, Filcom leader sa Russia.

Nagsimula umano ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa noong 2014 nang sakupin ng Russia ang Autonomous Republic of Crimea na bahagi noon ng Ukraine.

Pero ayon sa Russia, ligal ang kanilang pagsama sa Crimea sa Russian Federation dahil dumaan ito sa isang referendum.

Ayon din sa Russian Ministry of Foreign Affairs, isang coordinated fake news campaign lang ng western governments at media ang dumagdag sa tensyon ng dalawang bansa, para ilihis ang atensyon papunta sa pansarili nilang mga interes.

“We regard this as collusion between the Western governments and media aimed at fanning tensions over Ukraine by means of a massive and coordinated fake news campaign designed to serve their geopolitical interests, in particular, to divert attention from their own aggressive actions,” pahayag ng Russian Ministry of Foreign Affairs.

Patuloy naman ang pakikipagpulong ang mga taga-embahada sa Poland, na pinakamalapit sa mga Pinoy sa Kyiv, para masiguro ang kanilang kaligtasan.

“Weekly nagme-meeting kami para kung ano ang dapat naming gawin, yong contingency plan at kung ano ang dapat naming ihanda,” kuwento ni Rocher.

Noong Biyernes, anim na Pilipino ang nai-repariate mula Ukraine sa tulong ng Philippine Embassy sa Warsaw.

Mga Pilipino na lumikas mula Ukraine (DFA photo)

Siniguro naman ni DFA Secretary Teddy Locsin. Jr. na gagawin ng pamahalaan ang lahat para matiyak na ligtas ang mga Pilipino sa Ukraine.

