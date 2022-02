MAYNILA - Halos hatinggabi na pero naghihintay pa ng delivery booking ang rider na si "Bryan."

Kuwento niya, nasa 12 oras na ang kaniyang binubuo para may sapat na perang maibigay sa pamilya. Pero dahil sa taas ng presyo ng gasolina, madalas ay hindi na lumalagpas sa P600 ang kaniyang kinikita kada araw.

Sabi niya, nasa P200 dati ang kita niya. Ngayon ay P100 hanggang 120 na lang. "Ngayon P200-250 na gasolina ko. So dumodoble 12 hours na biyahe ko so apektado talaga kaming riders," aniya.

Dinodoble na rin ni Arjay Vicente ang oras ng kaniyang biyahe para lang makaabot kahit kalahati sa kinikita niya noong nakaraang taon.

Bagama't makikinabang sa planong fuel subsidy, aniya ay hindi ito sapat at mas mainam na alisin ang excise tax sa produktong petrolyo.

“Siguro sa dami na din ng delivery service nagbukas sa dami na rin ng riders tas dagdagan din isa rin 'yun sa nagpataas ng gasolina.

Siguro tanggalin excise tax para bumaba siya. Du'n kami kikita nang husto pag bumaba talaga," ani Vicente.

Paliwanag ng delivery rider na si Eric Cruz, makatutulong man ang subsidy ay hindi ito solusyon.

"Short term lang 'yun eh. Although makakatulong sa 'min pansamantala, in the long run di namin mararamdaman," ani Cruz.

Higit P8 na ang itinaas ng presyo ng gasolina mula Enero at nagbabala ang gobyerno na maaari pa itong magtaas dahil sa krisis sa Ukraine.

Dahil dito, inaalala ng mga delivery rider kung may sapat pa silang kikitain sa mga susunod na linggo.

-- Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News