‘Risky at the moment’: OCTA Research, tutol sa pag-alis ng COVID-19 testing sa mga turista

Healthcare workers wait at an outdoor drive-through antigen testing facility in Cubao Quezon City on November 10, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Hindi pa napapanahon para alisin ang COVID-19 test bago bumiyahe papunta sa mga tourism destinations sa bansa, ito ang pahayag ng OCTA Research Group, Miyerkoles ng umaga.

Ayon kay Prof. Ranjit Rye, miyembro ng grupo, “risky at the moment” kung aalisin ang COVID-19 test bilang travel requirement.

“Ako, suggestion ko talaga, may uniform approach, pare-pareho patakaran, panuntunan at dapat meron pa rin swab test po,” sabi ni Rye sa panayam sa TeleRadyo.

Nilinaw niya na sang-ayon naman ang kanilang grupo na palaguin ang ekonomiya ng bansa, pero dapat pa ring sumailalim sa COVID-19 test ang mga turista para maiwasan ang pagkalat ng virus.

“We cannot afford to have outbreaks in many parts of the country. Gusto nating mag-MGCQ, we have to qualify to become an MGCQ. Pero part of that is ensuring that we’re not creating ways for transmission to increase,” sabi ni Rye.

Pinag-aaralan na ng Department of Interior and Local Government (DILG) ang panukalang alisin ang COVID-19 testing bilang requirement for travel.

Kasalukuyan din itong gumagawa na ng mga hakbang, kasama ang Department of Tourism, para sa pag-streamline ng travel rules sa mga tourist destinations.

Idinagdag naman ni Rye na maaaring gamitin bilang modelo ang Boracay at Baguio sa mga ipinatutupad nitong rekisitos sa mga turistang nais na magbakasyon sa kanilang lugar.

“I think yung model ng Boracay, pwedeng tingnan ng buong bansa yan. Maraming nagpupunta ng Boracay. May mga requirements pa rin naman. Maganda rin yung model ng Baguio. Yung requirement nila I think is a model we can use. Mahal nga lang nang konti, pero lahat naman protected po,” sabi niya.



Giit niyang madaragdagan ang kumpiyansa ng turista na bumiyahe sa isang lugar kung alam nilang mataas ang pagsunod ng mga tao sa mga quarantine rules doon.

