Pagpapabakuna sa transpo workers pagpaplanuhan ng transport dep't

Dumaraan sa bahagi ng EDSA sa Quezon City ang isang jeep. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Pagpaplanuhan ng Department of Transportation kung paano ang isasagawang pagpapabakuna sa transport workers kontra coronavirus disease (COVID-19).

Ito ay matapos sabihin ng Malacañang na isasama na sila sa priority list ng mga mababakunahan.

Ayon sa tanggapan, tututukan nila ang sektor ng railways kung saan ang MRT-3 ay nakaranas ng dalawang insidente ng hawahan ng COVID-19.

"Yan ay kino-coordinate sa kasamahan sa IATF na masiguro natin na maayos ang vaccination program. Sa mga nagsaasabi na ayaw nila magpa-bakuna ang ating pagkaintindi sa protocol ay ito ay susunod sa protocols sa DOH kapag umabot tayo sa puntong iyon,” ani Transportation Undersecretary TJ Batan.

Inanunsiyo kamakailan ng Malacañang na kabilang ang mga nasa transport sector sa mauunang mababakunahan, lalo na’t madalas silang nasa labas at iba iba ang kanilang nakakasalamuha.

Maituturing naman umano silang economic frontliners.

“Ito ang mga empleyado doon sa mag industriya na hindi natin ipasara at siempre transport workers kasama na rin diyan. So we are talking about transport workers, farmers, miners, fishermen, sila po ang economic frontlliners,” ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Ang ilang tsuper na nakausap ng ABS-CBN News, hati pa sa ngayon kung magpapabakuna sila, dahil sa mga side effect na naiuulat dito.

“Sila na mauna. Mahirap na baka mamaya kami pa gagawing halimbawa yung epekto pala eh masama,” ayon sa jeepney driver na si Buddy Reyes.

“Kung may second batch baka second batch po ako para maramadaman muna natin kung ano balita sa mga naiinject,” ayon naman sa taxi driver na si Fernando Agramon.

May ilan namang gaya ng taxi driver na si Enrico Salazar na pumayag: “Oo naman, kung yun ang ikalliligtas mo sa COVID bakit hindi. Willing ako magpa-bakuna kung yan ang ikaano ng ano natin para di tayo magkaroon ng COVID 19 na yan.”

Isasantabi na rin mua ng ahensiya ang plano para sa pagdagdag ng kapasidad ng mga pampublikong sasakyan matapos ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na muna ilalagay ang byuong bansa sa MGCQ hangga’t walang bakuna kontra COVID-19.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News