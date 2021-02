P3.4-M halaga ng umano'y shabu nasamsam sa Pampanga

Aabot sa P3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Region III sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Pulong Maragul, Angeles City, Martes ng hapon.

Huli ang itinuturong tulak ng droga na target ng operasyon na si alyas Ram, 25, na taga Taguig City.

Nakuha mula sa suspek ang resealable plastic bag na may lamang hinihinalang shabu na nasa 500 grams ang bigat at may P3.4 milyon ang street value.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspek. -- Ulat ni Gracie Rutao

