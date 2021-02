Mga Angkas rider, tutulong sa isinasagawang RT-PCR saliva test ng Red Cross

MAYNILA - Maaaring maging kasing dali na lang ng pagpapa-deliver ng pagkain sa bahay ang pagkuha ng COVID-19 saliva test.

Ito ay matapos lumagda sa isang kasunduan ang Philippine Red Cross (PRC) at motorcycle ride hailing firm na Angkas.

Sa kasunduan, isasailalim sa training ng PRC ang mga rider ng Angkas upang matutong kumuha ng saliva specimen mula sa bahay ng mga nag-book ng saliva RT-PCR test.

Saka ito dadalhin sa mga laboratoryo ng PRC para sa pagsusuri.

Ayon kay PRC chairman Sen. Richard Gordon, malaking tulong ang kasunduan upang mas mapalawak ang isinasagawang COVID-19 test.

Hindi rin umano mahihirapan ang mga rider dahil madali at mabilis lang ang pagkuha ng saliva specimen. Hindi na rin kailangang magsuot ng PPE.

“Sila na'y magiging member ng 143, kapag may makita silang sunog, puwede silang tumawag," ani Gordon.

"This is just the beginning, we will make arrangements na dapat mayroon tayong communication in every part of the country."

Tiniyak naman ng chief transport advocate at co-founder ng Angkas na si George Royeca na mahigpit na susundin ng riders ang health and safety protocols na ilalatag ng PRC.

Bukod sa pagkuha ng saliva specimen, sasailalim din sa first aid at CPR training ang mga rider upang magsilbing emergency responder sakaling may maabutang aksidente sa kalsada o sa panahon ng sakuna o trahedya.

Magiging ganap na Red Cross volunteer din ang nasa 30,000 na Angkas rider, kabilang ang mga empleyado ng kumpanya at mga miyembro ng pamilya ng mga ito.

"Lahat po ng Angkas biker may cellphone, marunong po silang mag-smartphone so they can make the necessary checking, verification, picture tapos yung CIF (case investigation form) din ng Red Cross para ma-send po agad sa main office. So basically nakakatulong po talaga siya sa logistics," paliwanag ni Royeca.

"Trained po sila kung paano mag-verify, paano mag-collect ng tamang data para mabalik sa laboratory."

Nakatakdang simulan ang training sa mga rider sa mga susunod na araw.

Ayon naman kay Dr. Paulyn Ubial, head ng molecular laboratory ng PRC, pinag-aaralan pa ang sistema.

"Puwedeng i-book nila kung home service then we can call Angkas and they will go to the home of the person. Magte-training po kami ng Angkas drivers so you need another medtech or another laboratory staff to go with the driver," sabi ni Ubial, na dating Department of Health secretary.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News