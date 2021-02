Mahigit P122,000 halaga ng shabu, nasabat sa Angeles City

ANGELES CITY - Arestado ang 4 na magkakaibigan matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Barangay Cutcut sa Angeles City Linggo ng gabi.

Arestado ang magkakaibigang sina alyas "Jelai", "Mar", "Rodolfo" at "Ryan" matapos makuhanan ng 6 na sachet ng shabu na may bigat na 18 gramo at nagkakahalaga ng P122,000.

Kasalukuyang nakadetine ang apat sa Angeles City Drug Enforcement Unit at kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. - Ulat ni Gracie Rutao

