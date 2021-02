Mag-live-in partner na nakuhanan umano ng droga, mga baril, arestado sa QC

Arestado sa Quezon City ang isang mag-live-in-partner at kapatid ng babaeng suspek matapos makuhanan ng ilegal na droga at mga baril, ayon sa pulisya Miyerkoles.

Kasama sa mga naaresto ang isang 19 anyos na babae, ang kinakasama niyang 18 anyos na lalaki, at kapatid niyang 18 anyos na lalaki, ayon sa ulat ng Quezon City Police District.

Dati na umanong naaresto dahil sa ilegal na droga ang babae at kapatid nito pero dumaan sa plea bargaining.

Subalit itinuloy pa rin umano ng magkapatid ang pagbebenta ng ilegal na droga, ayon sa pulisya.

Naaresto umano ang mga suspek sa isang search operation, kung saan nakuha sa kanila ang 8 gramo ng shabu na may halagang P54,000, 15 gramo ng marijuana na may halagang P1,800, at mga baril at ammunition.

Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Kakasuhan din ng paglabag sa Comprehensive Law of Firearms and Ammunition ang kapatid na lalaki.

— Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

