Ilang senador nakiusap sa DepEd na itulak ang pilot test ng face-to-face classes

Watch more in iWantTFC

Todo-pakiusap ngayong Miyerkoles ang ilang senador sa Department of Education na itulak kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pilot testing ng face-to-face classes.

Ayon sa mga senador, puwede namang gawin ang pilot test sa 100 eskuwelahan sa mga lugar na wala namang COVID-19 cases basta susundin ang health protocols.

Ayon kay Sen. Francis Pangilinan, sa pamamagitan ng pilot test, magkakaroon ng karanasan ang DepEd sa pagpapatupad ng face-to-face classes sakaling payagan na ng gobyerno ang aktuwal na pagbabalik nito.

"We need the experience now. We need the lesson drawn now because we don’t have the luxury of time," sabi ni Pangilinan sa isang pagdinig.

"This is a good way for our scientists to study what can be done to mitigate the effects of COVID," dagdag naman ni Sen. Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate committee on basic education.

"Karapat-dapat lamang na magbukas na ang mga eskuwelahan sa lalong madaling panahon. Nauna pa sana sa mga mall, sa mga sinehan, sa mga gaming arcade... Talaga naman na parang hindi natin pinapahalagahan ang edukasyon ng ating mga anak," sabi ni Sen. Imee Marcos.

Noong Lunes, inanunsiyo ng Palasyo na inayawan ni Duterte ang panukala ng DepEd na magsagawa ng dry run ng limited face-to-face classes dahil hindi pa nagsisimula ang pagbabakuna kontra COVID-19.

Sa isang pahayag ngayong Miyerkoles, sinabi ng DepEd na tatalima ito sa desisyon ng Pangulo.

"In the meantime, we shall continue preparing action plans for this activity should the President give his approval in the coming months," sabi ng ahensiya.

Nauna na umano nitong nailatag ang ilang kondisyon kung matutuloy ang pilot testing, kabilang ang pagsasagawa nito sa low-risk o mga lugar na nasa modified general community quarantine lamang; ang "commitment for shared responsibility" ng DepEd, lokal na pamahalaan, mga magulang, at "providers of transportation"; at, striktong pagsunod sa health protocols mula bahay, habang bumibiyahe, at hanggang sa paaralan.

May 1,904 raw na pampublikong paaralan ang posibleng lalahok sa pilot study.

Kasalukuyang sarado ang mga paaralan at nag-aaral ang mga bata mula sa kanilang mga bahay sa pamamagitan ng modules, online classes, telebisyon at radyo.

Ayon sa Teachers' Dignity Coalition, may mga batang hindi natututo sa ipinatutupad na distance learning dahil ang mga magulang nila ang sumasagot sa kanilang mga aralin.

Sinabi rin ng mga eksperto na may masamang epekto ang halos isang taon pagtigil ng klase ng mga mag-aaral.

Maliban kasi sa hindi nagagawa ng mga bata ang normal na pakikisalamuha sa kapwa bata, kapos din ang kanilang natutunan.

"In the long term, there is also a long risk of disengagement or a dropout or a decreased motivation to learn," ani John Andrew Camposano ng Philippine Pediatric Society.

May mga bata ring mas madalas nasasaktan o naaabuso dahil lagi sa bahay, habang iyong iba'y nabubuntis nang wala sa oras, ani Camposano.

Ayon sa mga eksperto, iba-ibang pag-aaral na ng mga bansang nagbukas uli ng klase ang nagsabing hindi eskuwelahan ang "spreader" ng COVID-19.

Suportado naman ng Department of the Interior and Local Government ang pakiusap ng mga senador.

Nangako si Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan na isasama ang hiling ng mga senador sa pulong ng DepEd nitong hapon ng Miyerkoles.

-- Ulat nina Sherrie Ann Torres at Jaehwa Bernardo, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC