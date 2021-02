Ginawang barter? Hirit na mag-deploy ng nurse kapalit ng bakuna sa Europe tinutulan

Nagpapalamig ang isang health frontliner sa harap ng isang fan sa loob ng testing center sa Navotas City noong Agosto 20, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Umaalma ang ilang grupo sa hirit ng Department of Labor and Employment na magpadala ng nurse abroad kapalit ng donasyong coronavirus disease (COVID-19) vaccine.

Para sa grupong Filipino Nurses United, tila naging barter chip, kalakal o bilihin ang mga nurse kapalit ng bakuna.

"Nakakasama ng loob para sa maraming nurses, kasi ginawa kaming chip. Bagama't nakikita namin yung intention at tsaka yung objective behind this act no or intention still ang feeling namin na-degrade ang nurses," ani Leni Nolasco, Vice President ng Filipino Nurses United.

Ganito rin ang pananaw ni Nagkaisa Labor Coalition chairman Atty. Sonny Matula: "Una, pinaghihigpitan ng ating gobyerno ang ating mga nurses at medical workers na magtrabaho abroad . . . Ngayon naman nais ng ating gobyerno na ibenta ang ating nurses na parang mga bilihin o commodity sa isang barter trade kapalit ng bakuna."

Maging ang ilang mambabatas, gaya ni Senador Joel Villanueva, ay tumutol dito.

"OFW deployment is not a barter trade. We simply do not swap people for products. Theirs is a 'kapit sa patalim' move. Kung ginawa lang po sana ng IATF ang kanilang tungkulin, hindi sana mapipilitan ang DOLE na dumiskarte," ani Villanueva.

Maaalala na noong Martes, sinabi ng DOLE na papayagan nilang kumuha ng trabaho sa Britain at Germany ang libo-libong healthcare workers kung magdo-donate ng bakuna kontra COVID-19 ang mga nabanggit na bansa.

Aabutin ng 3 milyong bakuna ang hinihingi ng gobyerno, kung saan may mga ilalaan sa mga overseas Filipino workers. Nasa Priority 4 ang mga OFW sa vaccination program ng bansa.

"If we will send our nurses, mas mabuti siguro na na-vaccinate na sila. So maybe you might consider giving us, sharing some vaccines for, not only for our nurses but also for all our OFWs," ani Labor chief Silvestre Bello.

Tingin ni Bello na mas maganda kung mas maaga ang mga OFW mababakunahan kontra COVID-19. Kailangan din daw ng 15,000 Pinoy nurse ng Germany.

Wala raw alam ang Department of Health sa negosasyon.

"Wala po kaming impormasyon pa tungkol dito. Sa tingin ko naman ay magkakaroon ng pag-uusap 'yan at dapat idulog sa IATF kung sakaling may ganitong mga plano o kaya ay proposal na kailangan gawin because of vaccines,” ani Health undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Pinabulaanan naman ni Bello na ginagawa niya lang "negotiation leverage" ang mga nurse.

"Sabi ko, kung pupunta sila roon mag-aalala ka kasi ang taas ng COVID-19 cases doon sa kanila. Mas mabuti na kung bago sila pumunta doon ay na-vaccine na sila. Well, I mentioned to the President and wala namang ano, hindi naman siya nagsabi na 'wag makiusap nang ganun so very positive din ang reaction niya," ani Bello.

Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi naabisuhan si Pangulong Rodrigo Duterte sa hirit ng DOLE.

"Ideya po ito ni Secretary Bello at Secretary Locsin, na wine-welcome din natin because more is better than less. The President was not informed of this proposal. As far as I know,” ani Roque.

Ayon naman kay Ambassador Daniel Pruce, magkaibang usapan ang deployment ng mga Pinoy sa United Kingdom at ang tulong na nais ibigay ng UK para makakuha ang Pilipinas ng bakuna.

"We have two separate issues that are here: The first is the question of Filipino healthcare professionals working in the United Kingdom. Then theres the separate question of the work that the British government and the Embassy and I personally very heavily engaged in, to support the Philippines in its efforts to secure access to vaccines," ani Pruce.

"I’d say we’ve got no plans to link those two issues together,” dagdag niya. — Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News