FDA iimbestigahan ang pagpapaturok ni Mon Tulfo ng smuggled vaccine kontra COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Inamin ng kolumnistang si Mon Tulfo na kabilang siya sa mga unang naturukan ng smuggled na bakuna laban sa COVID-19 noong isang taon.

Maaalalang Disyembre 2020, inanunsyo mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga naturukan nang miyembro ng Presidential Security Group (PSG), kahit wala pang naaaprubahang bakuna noon ang Food and Drug Administration (FDA).

Sa isang kolum sa diyaryo nitong Sabado, sinabi ni Tulfo, special envoy ng Pilipinas sa China, na kabilang siya sa mga nagpabakuna gamit ang produkto ng Sinopharm mula China, noong Oktubre.

Sinabi pa ni Tulfo na bakuna ng Sinopharm din ang itinurok sa ilang miyembro ng PSG.

Pero, dinepensahan ni Tulfo ang kaniyang ginawa.

"I didn’t use my influence or my position nung nagpaturok ako, kasi kaibigan ko yung pilantropo. Ang intensyon ko non ay malaman ko kung ano yung effect, kasi nag-a-apply nga ako na maging distributor sa Pilipinas," ani Tulfo.

Naniniwala rin si Tulfo na walang conflict of interest sa kaniyang ginawa.

"Wala pong conflict of interest, kasi hindi naman ako nag-apply sa China, sa Sinopharm, kundi sa kompanya, dito bilang isang private citizen," aniya.

Ayon pa kay Tulfo, napaso na ang kanyang appointment bilang special envoy noon pang isang taon.

Dahil sa pag-amin ni Tulfo, nagsasagawa na rin ng imbestigasyon ang FDA, bukod pa sa National Bureau of Investigation.

"We will refer this report to our regulatory enforcement unit para po imbestigahan nila. Yung pong sa PSG, hanggang ngayon, wala pa pong kasagutan yung aming tanong. Pati po ang DOH, sumulat sa kanila pero as of now, wala pa po kaming nakukuhang impormasyon," sabi ni FDA Director General Eric Domingo.

Isinisi ni Tulfo sa FDA at vaccine czar Carlito Galvez, Jr. ang pagkaantala ng pagdating sa bansa ng bakuna.

Pero sagot ni Domingo: "Wala pong nag-apply at hindi po namin pinipigilan. Actually, lahat po hinihintay naming mag-apply dito sa FDA."

–Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News