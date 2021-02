Duterte bumisita sa Surigao del Sur; P230-M na halaga ng tulong, ipinaabot sa lalawigan

Bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Tandag City, Surigao del Sur Martes ng hapon at nakipagpulong sa mga opisyal ng lalawigan para sa kaugnayan sa pananalasa ng Bagyong Auring sa probinsya.

Ayon kay Duterte, hindi masyadong mahihirapan ang pamahalaan sa pag-responde sa kalamidad na tumama sa Surigao del Sur dahil "sanay" ito sa mga sakuna.

"Hindi tayo dehado," ani Duterte.

Idiniin niya din na mas paghandaan pa ang pagresponde sa mga bagyo, katulad ng pagiipon ng pagkain at tubig, at paghahanda ng shelter.

Ayon kay Surigao del Sur Gov. Alexander Pimentel, nagbigay na ng inisyal na tulong ang national government para sa mga nasalanta ng bagyo.

Nagbigay umano ang Department of Agriculture ng P230 million na halaga ng tulong para sa food and security, tulong para sa mga marginalized fisherfolks, at suporta sa rehabilitasyon sa mga naapektuhang magsasaka.

Tig-30 fiberglass pumpboat naman ang ipinaabot sa 18 na bayan sa tabi ng shoreline, ani Pimentel.

Bukod sa agrikultura at trabaho, magbibigay din ang ibang ahensya ng tulong para sa imprastraktura at livelihood sa mga naapektuhan ng Bagyong Auring.

“Nag-instruction ang Presidente na huwag na akong papuntahin sa Manila … at mag-report sa kanya kung ano pa ang ibang maitulong," ani Pimentel sa pahayag ng ABS-CBN News.

Namigay din ng tig-P3,000 ang Department of Social Welfare and Development sa mga lumikas na mga residente ng Tandag.

Ang Surigao del Sur ang isa sa mga matinding naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Auring.

Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Linggo, umabot na sa 13,800 pamilya o 53,236 katao ang nag-evacuate mula sa Regions 10, 11 at Caraga regions dahil sa pananalasa ng bagyo.



