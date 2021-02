DOT dudang papayag ang lahat ng LGU na alisin ang 'test before travel' policy

Sumasailalim sa saliva test ang isang lalaki sa Baguio City noong Pebrero 23, 2021. Jong Gasmena, ABS-CBN News





MAYNILA - Nag-aalangan ang ilang lokal na pamahalaan na alisin ang kanilang coronavirus disease (COVID-19) testing requirement, partikular na sa mga siyudad na may mga tourist destination, ayon sa pinuno ng Department of Tourism.

Ayon kay DOT chief Bernadette Romulo-Puyat, bagama’t pabor sila na magtatag ng iisang requirements sa pagpasok sa mga lokal na pamahalaan, tingin ng kanilang tanggapan na hindi papayag ang ilang siyudad na alisin ang "test before travel" requirement.

“Ang pabor kami is uniformity ng requirements, doon kami pabor. With regard to test before travel, we leave it up to the LGU, kasi LGU nagdedesisyon. Based sa mga binibisita ko, hindi sila papayag talaga na walang test before travel lalo na NCR ay GCQ pa tayo, sa GCQ marami pa tayo cases,” ani Puyat.

Matatandaang iminungkahi ng Department of the Interior and Local Government na tanggalin ang testing bilang requirement sa pagbibiyahe sa mga siyudad.

Hirit ng DILG, obligahin na lang ang testing kung may sintomas o exposure sa COVID-19 ang pasahero, at kung manggagaling sa lugar na may mas mataas na quarantine status.

“Kung ikaw ay walang ganung klaseng exposure, hindi po mandated talaga ang testing. Banggit po ng ating mga epidemiologists, as long as meron kang minimum health standards... 95 percent po hindi po tayo makakapaghawa at hindi rin tayo mahahawa,” paliwanag ni DILG Undersecretary Epimaco Densing.

Una na ring nagtanggal ng kanilang testing requirement ang Cebu province, para matulungang bumangon ang industriya sa probinsiya.

Pero may iilang eksperto na naghayag ng kanilang agam-agam dito. Nagbabala na rin ang OCTA Research laban sa pagluluwag ng travel requirements sa mga turista.

Higit 4 milyong katao sa tourism ang naapektuhan sa mga travel restrictions na layong limitahan ang paggalaw ng tao dahil sa banta ng COVID-19. — Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News