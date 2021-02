Advisory group pinag-uusapan kung sino ang unang tatanggap ng Sinovac vaccines

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Patuloy na pinag-uusapan ng isang technical advisory group kung sino ang dapat mauna sa pagtanggap ng mga bakuna kontra COVID-19 ng Sinovac.

Nauna nang sinabi ng Department of Health na maaaring Sinovac ang maunang COVID-19 vaccine na dadating sa Pilipinas ngayong Pebrero.

Pero sa pagbibigay ng emergency use authorization nito, sinabi ng Food and Drug Administration na hindi nirerekomenda ang bakuna ng Chinese company para sa health workers, na una sa priority list ng gobyerno ng mga sektor na babakunahan.

"Hindi pa rin tapos mag-deliberate with NITAG (National Immunization Technical Advisory Group) members... 'Pag na-final ang recommendation, isa-submit sa Secretary of Health at IATF (Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases) para madesisyunan na," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Nagdaos noong Martes ang NITAG ng pulong para pag-usapan kung sino ang dapat unang tumanggap ng bakuna.

Pero nilinaw ni FDA Director General Eric Domingo na hindi naman bawal ibigay sa health workers ang Sinovac vaccine, lalo kung gusto nito na tumanggap ng bakuna.

"Tingnan ng pamahalaan kung ibibigay siya sa health care worker, lalo na 'yong mga nagte-treat ng patients with COVID-19, knowing that the efficacy rates is a little bit lower," ani Domingo.

"Kung ang health care worker, gusto niyang tanggapin ito, maaari po iyon," dagdag ni Domingo.

Ayon pa kay Domingo, sa huling pakikipag-usap kay Health Secretary Francisco Duque III at vaccine czar Carlito Galvez, inaasahang dadating ang Sinovac vaccines sa loob nang 5 hanggang 8 araw.

Samantala, tiniyak naman ni Sinovac General Manager Helen Yang na ligtas ang kanilang bakuna para sa health workers at nakakatanda.

Watch more in iWantTFC

"I think generally, Sinovac would recommend, not only for the Philippines but also for other countries, using our vaccines that all products should be used among healthcare workers and the elderly," ani Yang sa panayam ng ANC.

"We think those are the people who should be protected at the high priority," dagdag niya.

Ayon kay Yang, sayang din kung hindi maibibigay sa nangangailangang health workers ang 600,000 dose ng Sinovac vaccines na libreng ibinigay ng China at parating na sa Pilipinas.

Umaabot na sa 20 milyong dose ang naipapamahagi ng Sinovac sa iba't ibang bansa, kung saan 7 milyon ay ipinadala sa Brazil habang 3 milyon sa Indonesia.

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, isang infectious disease epxert, puwede naman tanggapin ng health workers ang Sinovac kung wala pang ibang bakuna.

"It can prevent severe COVID... kung ako niyan, pipiliin ko some protection because 50% is good enough," ani Solante.

Mild reactions

Dahil patuloy pa ring may mga alinlangan sa bakuna, muling ipinaliwanag ng infectious disase specialist na si Dr. Rontgene Solante ang posibleng mild reactions na maaaring maranasan ng mga tumanggap ng vaccine.

Ang ibig sabihin ng mild reaction, ayon kay Solante, ay nagkakaroon ng immune response ang katawan.

Pero ano nga ba ang tamang management sakaling makaranas ng reaction, tulad ng lagnat?

"'Yong sa lagnat, kung sa tingin mo na hindi kaya ng katawan mo at hindi comfortable for you, uminom ka ng paracetamol, pero kung kaya naman, mas maganda wala tayong inumin. Uminom ng maraming tubig at i-monitor [ang reaction]," ani Solante.

Madalas ding sumasakit ang bahagi ng katawan kung saan itinurok ang bakuna. Karaniwan itong nawawala sa loob nang 2 hanggang 3 oras.

Sa ngayon, nananatili pa rin sa katanungan ng marami ang magkakaibang efficacy rate ng mga bakuna.

Ayon kay Solante, iba-iba ang numero dahil magkakaiba rin ang population kung saan ginagawa ang trial ng bakuna.

Ang mahalagang maunawaan ay dapat mas mataas sa 50 porsiyento ang efficacy rate, na nai-set na threshold ng World Health Organization.

"'Pag pumatong ka sa 50 percent, any vaccine, considered na pumasa na siya sa efficacy threshold na makakatulong sa pagsugpo ng pandemic," ani Solante.

-- Ulat nina Raphael Bosano at Karen Davila, ABS-CBN News