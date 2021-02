3 pulis patay, 4 sugatan sa aksidente sa Davao de Oro

Wasak ang SUV na sinakyan ng apat na pulis kung saan tatlo sa kanila ang nasawi matapos na sumalpok sa kasalubong na motorsiklo ang kanilang behikulo at mahulog pa sa kanal sa bayan ng Compostela sa Davao de Oro, Martes ng gabi. Larawan mula kay Angelyn Amoncio

Dead on the spot ang tatlong pulis na sakay ng SUV matapos mabangga sa kasalubong na motorsiklo at mahulog sa kanal sa Compostela, Davao de Oro, Martes ng gabi.

Kinilala ang mga nasawing pulis na sina Corporal Aries Jay Eray, Armon Rulida Pelicano at Adamson De Isidro Casador, kapwa patrolman, at mga pasahero ng SUV.

Sugatan naman ang driver ng SUV na si Staff Sergeant Jayford Sumaliday, pati na ang driver ng motorsiklo na wala umanong plate number, at dalawang angkas nito.

Base sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, galing sa Barangay San Miguel sa Compostela ang SUV at papunta sa karatig-bayan na Montevista.

Pagdating sa Purok 2, Barangay Lagab, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver ng SUV at nabangga ang kasalubong na motorsiklo hanggang sa dumiretso sa kanal sa gilid ng kalsada.

Isinugod sa kalapit na ospital ang mga sugatan.

- Ulat ni Hernel Tocmo

