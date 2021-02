3 anggulo sinisilip sa brutal na pagpatay sa DSWD social worker

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nagsimula na ang pulis na balikan ang mga lugar na posibleng konektado sa kaso ng brutal na pagpatay sa isang social worker ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Kinilala ang biktima na si Justine Charles Accad.

Alas-7 ng umaga noong Biyernes huling nakita ang biktima na umalis ng kanilang bahay sa Marikina para mag-report sa trabaho sa San Juan City.

Sakay ang biktima ng kanyang Honda Civic.

Kinabukasan, nag-post sa social media ang kapatid ni Accad at sinabing wala pa din silang impormasyon tungkol sa pagkawala ng social worker.

Pagdating ng Linggo ng hapon, natagpuan ang biktima na pinagkasya sa puting bag at ang ulo ay balot ng packaging tape habang may kable naman ang mga paa at kamay.

Tatlong anggulo ang kasalukuyang tinututukan ng pulisya.

"So far, tintingnan natin yung sa trabaho nya, at the same time yung may nag-reveal na diumano may nakasagutan yung ating victim, at the same time titingnan din yung personal na problema sa kanilang pamilya," ani Police Maj. Julius Alvaro, hepe ng San Jose Del Monte City police. – Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News