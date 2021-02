2 patay, 5 sugatan sa banggaan ng motorsiklo at truck sa Aklan

Nawalan umano ng kontrol ang trak nang dumaan sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Nasakop nito ang kabilang lane at sinalpok ang motorsiklong sakay ang dalawang biktima. Naipit pa ang mga biktima matapos na matumba sa kanila ang trak. Larawan mula kay Marvzkie Barrosa



Patay ang mag live-in partner na magka-angkas sa motorsiklong binangga ng isang trak sa Barangay Buenasuerte, sa bayan ng Nabas sa Aklan, Martes ng gabi.

Nakilala ang mga nasawi na sina Joemar Ighut at Sally Montel, nakatira sa Barangay Union sa naturang bayan.

Sugatan naman ang driver ng truck at pahinante nito at tatlong sakay ng isa pang motorsiklo na nakaiwas sa banggaan pero nahulog sa kanal na may lalim na limang metro.

Ayon sa imbestigasyon ng Nabas Police, papuntang Caticlan RoRo port ang wing van at nawalan ng kontrol nang mapadaan sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Nasakop ng truck ang kabilang lane ng kalsada at tuluyang nabangga ang kasalubong nitong motorsiklo.

Naipit pa ang dalawang biktima matapos na matumba sa kanila ang trak.

Agad naman na rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Nabas at ang pulisya para tulungan ang mga biktima.

Isinugod sa pagamutan ang dalawa pero idineklara na silang dead on arrival.

Dinala rin sa pagamutan ang iba pang sugatan sa aksidente.

Nakatakdang sampahan ng kaso ang driver ng trak ng reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property.

- Ulat ni Rolen Escaniel