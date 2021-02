2 mangingisda nasagip sa Siocon, Zamboanga del Norte

SIOCON, Zamboanga del Norte — Pauwi na sa kanilang lugar sa Sipalay City, Negros Occidental ang mga mangingisda na sina Alexander Alagao, 73 anyos at kasamang si Rico Nokia, 51 anyos, Myerkoles ng hapon matapos silang makapagpahinga.

Sa karagatan ng Sitio‭ ‬ ‭‬Pamatangan,‭ ‬Barangay Balagonan na-rescue ang dalawa ng mga Bantay Dagat sa lugar nang makita silang palutang-lutang sa tumaob nilang pumpboat.

Ayon kay Jose Marlowe Echem, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Siocon, inabutan ng bagyong Auring ang dalawang mangingisda habang pumapalaot.

“Five days and five nights sila sa laot, palutang-lutang lang. Nakita sila ng mga tao kasi sa shoreline na sila. Doon na sila nakita tapos pinuntahan na ng mga tanod at ng barangay council,” ani Echem.

Agad pinasuri ang dalawang mangingisda sa Siocon District Hospital para malaman ang lagay ng kanilang kalusugan dahil nanghihina ito. Isinailalim din sila sa antigen test para sa COVID-19.

Kwento ni Alagao ika-17 ng Pebrero sila umalis ng Sipalay City. Naubusan sila ng gasolina habang nasa laot. Dahil sa laki ng alon, dala ng bagyong Auring tumaob ang kanilang pumpboat.

“Heavy rains, big waves and strong currents kaya kami napadpad galing kami ng Sipalay napadpad kami doon sa Siocon, Zamboanga del Norte. Masasabi ko lang in times of danger, don’t lost faith, don’t lost hope, hope for the best not negatively. Stay alert,” sabi ni Alagao.

Iniwan na nila ang kanilang nasirang bangka sa Siocon at bitbit lang nila ang nasirang makina.

Nagpapasalamat sila sa Panginoon sa lahat ng tulong at kabutihan na kanilang natanggap at higit sa lahat sa kanilang buhay at makakauwi pa sa kani-kanilang pamilya.

- ulat ni Dynah Diestro

