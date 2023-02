Umano'y gunrunner sa Maynila, tiklo

Nahuli ng mga awtoridad ang isang lalaki matapos mahuling nagbebenta umano ng mga baril sa Sta. Cruz, Maynila nitong Huwebes, Pebrero 23, 2023. Kuha ni Jeff Caparas, ABS-CBN News

Nahuli ng mga pulis nitong Huwebes ang isang 54-anyos na lalaking sangkot umano sa gunrunning o iligal na pagbebenta ng mga armas sa Sta. Cruz, Maynila.

Arestado ang suspek sa isang entrapment operation na isinagawa ng mga operatiba ng Regional Special Operations Group (RSOG) ng National Capital Region Police Office (NCRPO) Intelligence Division.

Ayon sa hepe ng RSOG na si Lt. Col. Wilfredo Sy, nanggaling sa isang concerned citizen ang impormasyon tungkol sa umano'y iligal na paglalako ng baril ng suspek sa Tondo.

“So nagkaroon tayo ng intel buildup hanggang sa nakakuha tayo ng action agent para maka-transact natin iyong sinasabing personality na involved sa gunrunning activities diyan sa Tondo,” ani Sy.

Narekober ng mga operatiba ang marked money na ginamit sa entrapment operation, pati na rin ang isang submachine gun at mga magazine at bala mula sa suspek.

Ayon sa pulisya, naagapan nito ang posibleng paggamit ng mga naturang baril ng mga sindikato sa nasabing lugar.

“Kung ganitong caliber, hindi naman ito ordinaryong baril, kasi nga submachine gun tapos with suppressor pa. So most likely, ang parokyano nito is mga gun-for-hire. Siguro malalaking grupo ng robbery holdup," dagdag pa ni Sy.

Aminado ang suspek na labag sa batas ang ginawa niya, ngunit kinailangan daw niya itong gawin dahil gipit na sa perang pambayad umano sa pagpapaospital ng kaniyang ina.

“May sakit po... Nasa ospital po mama ko sa probinsya, para may extra mapadala sana. Limang libo," sabi niya.

Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.

Nakadetene ngayon ang suspek sa detention facility ng RSOG sa Camp Bagong Diwa, Taguig City.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News

MULA SA ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC