(UPDATE) Pipiliting makuha agad ang labi ng 4 na taong nasawi sa pagbagsak ng Cessna 340 plane sa dalisdis ng Bulkang Mayon, sabi ngayong Huwebes ng opisyal.

Pero wala pang katiyakan kung kayang makuha agad ang mga ito ngayong Huwebes dahil sa hirap ng terrain sa palibot ng bulkan, ayon kay Cedric Daep ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.

"May isang daanan doon... na isa lang na tao ang makakadaan and may hawak pa silang victim. Papano ba 'yong gagawin nila? May mga procedure naman sila bago sila dadaan. That is how difficult [of a situation] they are in," ani Daep.

Bago nito, kinumpirma ngayong umaga ng Huwebes ni Camalig, Albay Mayor Carlos Irwin Baldo na patay na ang 4 pasahero ng Cessna plane na bumagsak sa may bulkan.

Matapos ang isang linggong paghahanap, napuntahan na ng rescue team ang crash site at nakitang wala nang buhay sa eroplano ang pilotong si Rufino James Crisostomo Jr. at co-pilot na si Joel Martin.

Kumpirmadong nasawi rin sina Simon Chipperfield at Karthi Santhanam, ang 2 Australian na consultant ng Energy Development Corporation (EDC).

Nagdadalamhati naman ang pamunuan ng EDC sa pagpanaw ng 4 nilang kasamahan.

Sabay sa pasasalamat sa lahat ng volunteers at rescue team, tiniyak ng EDC ang pag-ako sa lahat ng gagastusin.

Patuloy rin umanong nakikipag-ugnayan ang EDC sa pamilya ng mga nasawi kung ano ang mga susunod na hakbang sa oras na maibaba ang mga labi galing sa bundok.

Hindi pa masagot ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano.

"Sa ngayon ay ang concern muna namin ay retrieval [operation]," ani Rommel Ronda ng aircraft accident investigation and inquiry board ng CAAP.

Maliit ang eroplano kaya wala itong black box na makatutulong sana para malaman ang kuwento ng trahedya.

— May ulat ni Aireen Perol

