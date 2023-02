Watch more News on iWantTFC

Araw-araw gumagamit ng EDSA Busway sina Mayette Tapel at Eijay Mendoza para pumasok sa trabaho sa Quezon Avenue, Quezon City.

Pero kahit sanay na, matinding pagod pa rin ang pagbuno sa mahabang lakaran at mataas na akyatan para makarating sa sakayan ng bus.

"Kahit sabihin naming araw-araw namin ginagawa 'yon, mahirap pa rin," ani Tapel.

"Medyo nakakapagod nga lang kasi nga, ang layo ng nilalakad namin tapos baba, akyat, baba pa kami sa MRT [station]," sabi naman ni Mendoza.

Wala ring magawa ang senior citizen at breast cancer patient na si Precilla Rivera kundi tiyagain ang istruktura.

"Kung mahina-hina ang puso, sigurado ako, bibigay," ani Rivera, na sinasabing kinakaya na lang niya ang paglalakad pa-sakayan ng bus dahil "kailangan."

Para makapunta sa EDSA Busway sa Quezon City, kailangang umakyat sa ika-4 palapag ng MRT station at maglakad patawid. Bababa pa sa ika-3 palapag at lalakad ulit saka bababa sa sakayan ng bus.

Gumagana ang elevator at escalator pero madalas ay mahaba ang pila kaya marami ang pinipiling gumamit na lang ng hagdan.

Dagdag pa sa daing ng commuters ang mahabang oras sa pagitan ng pagdating ng mga bus, lalo kung rush hour, at isyu ng seguridad.

Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation sa Swedish architecture at engineering consultancy company na Sweco pero sa bagong disenyo ng EDSA Busway.

Bahagi umano ito ng technical assistance ng Swedish Embassy in the Philippines sa pagsasaayos ng busway system.

Base sa rekomendasyon, kailangan mas malapad at mahaba ang platfrom kung saan maaaring magsakay ang 4 na bus.

Single bus lane lang at hindi puwedeng mag-overtake ang mga sasakyan.

Lalagyan din umano ng bubong ang entrada ng platform at doon na mismo maniningil ng pamasahe, at magkakaroon din ng elevator.

Para sa urban transport planner na si Julius Dalay, sa unang tingin ay maganda ang disenyo pero marami pang dapat sagutin.

"Suggestions are mostly workaround kung ano 'yong meron doon sa busway," ani Dalay.

"Hindi reliable 'yong elevator and at the same time... parang hindi mo na alam saan mo ilalagay 'yong elevator," aniya.

Base sa disenyo, protektado ang bike lane at malapad ang sidewalk, pero nakikita ni Dalay na marami pang dapat ayusin.

Halimbawa umano rito ang sidewalk sa Ortigas na nahaharangan ng hagdan ng MRT.

"Anong plano no? So kung maganda nga ‘yong busway mo, maganda ['yong] istasyon mo pero ‘yong supporting na structure mo doon sa kabilang side eh wala, hindi inayos, balewala," ani Dalay.

Sa text message sa ABS-CBN News, sinabi ni Transportation Undersecretary Mark Pastor na maglalaan ng budget para sa mga minor improvement sa mga istasyon.

Sa ikatlo o ikaapat na bahagi ng taon maaari umanong matapos ang minor improvements, gayundin ang reconfiguration ng traffic scheme sa Parañaque Integrated Terminal Exchange pati ang paglalagay ng kaliwang pinto sa mga bus.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News