Naglatag ng mga panuntunan ang isang grupo ng mga guro para sa kanilang mga susuportahang kandidato sa halalan sa Mayo.

Sa isang pahayag, sinabi ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) na kabilang dito ang pagtataas ng suweldo ng mga teaching at non-teaching staff, at ang mas malaking pondo para sa sektor ng edukasyon.

Ayon sa ACT, dapat maging malinaw ang agenda ng mga kandidato pagdating sa edukasyon.

Partikular na hiling ng ACT ang mas mataas na sahod ng mga bagong guro sa mga pampublikong paaralan, na umaabot lang anila ngayon sa P25,000 kada buwan.

Nanawagan din sila para sa ligtas, accessible at de kalidad na edukasyon; epektibong pandemic response; at respeto at pagkilala sa karapatan ng mga guro.

Nauna nang sinabi ng grupo na sinusuportahan nito ang kandidatura ni Vice President Leni Robredo, na tumatakbong pangulo.