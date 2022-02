Sangkot sa pamamaril sa ilang Customs employees tiklo

MAYNILA - Naaresto at nasampahan na ng reklamong murder ng Manila Police District ang suspek na bumaril at nakapatay sa isang empleyado ng Bureau of Customs (BOC).

Kinilala ang suspek na si Ricmoreno Paja, na nahaharap sa patong-patong na mga kaso.

Ayon kay Police Maj. Philipp Ines, tagapagsalita ng Manila Police District, Enero 25 nang may i-turnover sa kanila ang mga taga-BOC na isang lalaking umaaligid-aligid sa tanggapan nila at nang sitahin ay nahulihan umano ito ng baril at pampasabog.

Nang magsagawa aniya ng imbestigasyon ang MPD, nakakuha sila ng testigo na nagtuturo sa suspek na siyang bumaril sa empleyado ng BOC noong Enero 7 sa Binondo.

"During the process of investigation, nakakuha tayo ng testigo na nagtuturo na siya rin yung bumaril dito sa isang empleyado ng Custom na nangyari nung January 7 na ikinasawi nga nitong nasabing empleyado ng Customs," ani Ines.

Lumitaw din aniya sa imbestigasyon na ang nasabing suspek rin umano ang sangkot sa pamamaril sa isa pang empleyado ng BOC noong January 14 sa Sampaloc na ikinasugat naman nito.

"Nalaman din natin doon sa mga nakalap nating mga pieces of evidence na hawak-hawak ng ating forensic unit during doon sa forensic examination nila, nakita natin na nag-match itong mga empty shells na ito, ito mga slugs na ito sa iisang baril. At yun nga yung insidente sa Sampaloc, siya rin ang itinuturo na may kagagawan," ani Ines.

Nasampahan na aniya ng reklamong murder ang suspect noong February 10, habang nauna siyang na-inquest dahil sa paglabag sa Comprehensive Law on Firearm and Ammunition, Omnibus Election Ban at Illegal Acquisition of Explosives.

Ayon kay Ines, hindi nagbigay ng pahayag ang suspek hinggil sa alegasyon laban sa kaniya.

Sinabi rin ng opisyal na hinihintay nila ang nasugatanng empleyado ng BOC sa pamamaril noong Enero 14, na maghain ng kaso laban sa suspek.

Samantala, patuloy na pinaghahanap ng MPD ang bumaril at nakapatay sa isa pang empleyado ng BOC noong Pebrero 11 sa Sta. Ana, at ang naghagis ng granada sa kanilang tanggapan noong Enero 29.

Ayon kay Ines, base sa kuha ng CCTV , iisa ang description sa salarin pero inaalam na rin nila kung may iba pa itong mga kasamahan.

“'Yun nga ang tinitingnan natin anggulo, na yung tao na gumawa nito na paghahagis ng granada doon sa opisina ng Custom at itong gumawa dito sa huli nating insidente dito sa pagkakamatay dito sa may area sa Sta. Ana, ay iisang tao lang. Pero bukas tayo d'yan sa pag-iimbestiga. Tinitingan natin kung may iba pang miyembro o kasama," ani Ines.

Patuloy naman aniya ang pakikipag-ugnayan ng MPD sa BOC para matiyak ang seguridad ng mga empleyado.

Nagdagdag na ang MPD ng checkpoints sa paligid ng tanggapan ng BOC.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

