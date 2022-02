MAYNILA — Nagtipon-tipon sa harap ng Commission on Human Rights ngayong Miyerkoles ang iba't ibang grupo na tutol sa kandidatura sa pagkapangulo ni dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.

Pinangunahan ito ng grupong Campaign Against the Return of Marcoses and Martial Law (CARMMA).

Kasama rin sa nagsagawa ng programa ang ilang miyembro ng KABATAAN-NUSP, AKKMA, Sining Laya, at Anakbayan NCR.

Kabilang sa nagsasagawa ng protesta ang Kabataan Partylist, Sining Laya, at Anakbayan. Layon ng mga grupo na mapigilan ang pagkakahalal kay Marcos Jr. at Sara Duterte bilang pangulo at pangalawang pangulo. pic.twitter.com/c6s4qMc1sD — jeffrey hernaez šŸ‡µšŸ‡­ (@jeffreyhernaez) February 23, 2022

Dala nila ang mga tarpaulin at placard na may nakasulat na "Ibalik ang ninakaw, hindi ang magnanakaw", "Ang pinatalsik sa EDSA, huwag nang pabalikin pa", at "Never Again, Never Forget".

Ayon kay Louie Santos, spokesperson ng CARMMA-NCR, hindi dapat hayaang makabalik sa MalacaƱang ang mga Marcos.

"Naniniwala tayo na matalino naman yung ating mga mamamayan. Matalino ang mga botante at makikita naman nila na hindi qualified si Bongbong Marcos na maging presidente ng ating bansa. Kaya naniniwala tayo na malakas ang ating laban upang mapigilan ang pagbabalik ni Marcos sa MalacaƱang," aniya.

Nagtirik ang grupo ng mga kandila bilang paggunita rin sa diwa ng EDSA. "Iyon naman ang pagkakaisa ng mamamayan laban sa isang diktador na si Marcos na kinakatawan ngayon ng kaniyang anak na si Bongbong Marcos."

Hinimok ni Santos ang publiko na pag-isipang mabuti kung kanino ibibigay ang boto sa darating na halalan.

"Magsuri at alamin kung ano talaga ang qualification ng ating kandidato, lalo na sa pagkapresidente. At alamin 'yung katotohanan. Huwag magpapaniwala sa fake news. Mag-aral, magsuri at alamin ang tunay na nangyari noong martial law," aniya.

Ayon sa tagapagsalita ng ANAKBAYAN-NCR na si Paco Perez, hindi dapat paniwalaan ang pangakong pagkakaisa ng Bongbong-Sara Duterte tandem.

"'Huwad ang 'Uniteam' ng Marcos-Duterte, dahil kahit kailan, hindi naman iyan kinaisa ang kahilingan ng mamamayan para sa tugon ng pandemya. Nasaan ba siya noong pandemya, nasaan ba ang Marcos noong panahon ng pananalasa ng bagyong Odette," aniya.

Naghahanda ang mga grupo para sa mga isasagawang programa sa anibersyaro ng EDSA People Power Revolution sa Biyernes.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

