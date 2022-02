MAYNILA — Sa paggunita sa ika-36 anibersaryo ng People Power Revolution ngayong linggo, inalala ng iba’t ibang progresibong grupo ang mga nangyari noong panahong isinailim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang bansa sa Martial Law.

Sa virtual forum na inorganisa ng Council for People’s Development and Governance o CPDG, naging panauhin ang mga kinatawan ng grupong CARMMA o Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law, Pilgrims for Peace, Youth Act Now Against Tyranny, at Daughters of Charity.

Binalikan ni Joanna Cariño ng CARMMA ang mga pangyayari sa ilalim ng yumaong diktador at ikinumpara ito sa sitwasyon ng bansa ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kabilang dito ang pagkakapareho aniya nina Marcos at Duterte sa pagtatalaga ng mga retiradong militar bilang miyembro ng kanilang gabinete.

Ani Cariño, kagaya sa ilalim ng Marcos regime, kaliwa’t kanan din ang naging appointment ni Duterte sa puwesto ng mga dating opisyal ng militar at pulisya, na sa tala ng CARMMA ay nasa 73 at naka-assign sa tinatayang 46 na ahensiya ng pamahalaan.

Sa panahon umano ni Marcos, matindi ang naging pag-atake sa malayang pamamahayag at ipinasara ang mga pribadong media outfit kagaya ng ABS-CBN. Halos kapareho ito aniya sa sinapit ngayon ng Kapamilya network sa ilalim naman ng Duterte administration.

“In relation to free press, noon, you had the arrest of prominent journalists like Joe Burgos, Chino Roces and the shutdown of independent media outfits and the control of flow of public information... Ngayon, ganyan din. You had judicial harassment against and arrest of journalists like Maria Ressa and Lady Ann Salem and those who exercise freedom of expression. Threats and Red-tagging of media,” ani Cariño.

Mahigit umano sa 100,000 ang naging biktima ng pagpatay, enforced disappearances, torture at iligal na pagkakakulong sa panahon ng batas militar ni Marcos. Habang sa ilalim ng Duterte administration, mayroon na aniyang mahigit 20,000 na biktima ng extrajudicial killings, torture at enforced disappearances.

Binigyang diin ni Cariño ang kahalagahan ng paglaban sa pagtatangka ng ilan na baguhin ang kuwento ng kasaysayan.

Kritikal aniya ang mga panahong ito lalo’t magdaraos ang bansa ng halalan na magluluklok sa puwesto ng mga bagong lider ng bansa.

"Hindi tayo makakalimot. Walang move-on kung walang hustisya. Ibalik ang ninakaw, hindi ang magnanakaw. Ngayon, nagkumbina na sa isang tandem ang Marcos-Duterte… Dapat biguin din ang pakana ng mga Duterte na manatili sa kapangyarihan at takasan ang pananagutan. Mahalaga na mahalaw yung ilang aral mula sa Martial Law. I would like to call on the youth, sila ang pag-asa ng bayan, sila pa rin ang magpapatuloy sa unfinished revolution,” ani Cariño.

Kailangan aniyang ipagpatuloy ang paglaban sa pagtatangka ng ilang baguhin ang kuwento sa panahon ng batas militar. Kaya importanteng gawing bahagi ng human rights education at curriculum ng mga mag-aaral ang martial law.

Samantala, ayon kay Ateneo de Manila University professor Michael Pante mula sa grupong Pilgrims for Peace, dapat kilatisin ng mga botante ang mga kumakandidatong Pangulo kung ano ang kanilang posisyon sa usapin ng peace talks o usapang pangkapayapaan.

"Ang urgent task sa atin, dahil paparating na 'yung eleksyon, busisiin 'yung mga kandidato gamit nga yung mga listahan ng road blocks. Singilin natin sila. How willing are they?… If they are really for peace talks, ang tinutukoy ba nilang peace talks ay under the framework of the Hague joint declaration o yung localized peace talks na inilalako ng NTF-ELCAC?" aniya.

Sa unity statement ng CPDG na binasa ni dating Gabriela Rep. Liza Maza na convenor ng grupo, giniit nito ang mariing pagtutol sa posibleng pagbalik sa kapangyarihan ng mga Marcos at ang pagpapalawig sa puwesto ng mga Duterte.

“We say, 'No' to another Marcos and 'No' to another Duterte. Two decades of the Marcos dictatorship and 6-years of Duterte’s tyranny brought greater misery, poverty and injustice to the Filipino people,” ani Maza, na dating kasapi ng Duterte administration bilang lead convenor ng National Anti-Poverty Commission pero kalaunan ay nagbitiw rin.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC