HONG KONG – Naglunsad ng fundraising ang mga MDW o migrant domestic workers kabilang na ang mga OFW sa Hong Kong dahil na rin sa pinansiyal na pangangailangan bilang pantustos sa gastusin ng mga MDW na nagpositibo sa COVID-19.

Mainit na isyu ang sinapit ng ilang Filipino household workers sa Hong Kong na na-terminate sa trabaho dahil nagpositibo sa COVID-19. Bukod pa riyan, ilan sa kanila nakaranas na hindi papasukin ng ospital. Kinumpirma ito ni Dolores Balladares-Pelaez ng United Filipinos Migrante-Hong Kong sa panayam sa kanya ng ABS-CBN News noong February 21, 2022.

“3 days ago, may mga tinerminate na mga nagpositive na mga kababayan natin. Umabot pa ng mahigit sampung oras, nasa labas ng hospital, ayaw papasukin. Hindi lang po Pilipino, pati mga Indonesian, ayaw papasukin dahil terminated. Natulungan sila hindi po ng Konsulado, kundi ng isa pang NGO dito sa Hong Kong. Kinukulit namin ang Consulate…kasi sila dapat ang unang-unang gumagawa ng paraan eh. Nasa kanila ang mga resources, sila dapat ang nagtitiyak na protected at napapangalagaan po yung mga OFW dito sa Hong Kong,” pahayag ni Balladares-Pelaez.

Umaapela rin ang Migrante Hong Kong sa Philippine Consulate General na maglaan ng temporary shelters o accommodation para sa mga OFW na nagpopositibo sa COVID-19.

“Nakakalungkot kasi wala namang mga bahay yung mga OFW, nakatira sila sa employer kaya ang nangyayari kapag nag-positive, nate-terminate. Kaya nag-a-appeal kami sa Hong Kong government na magkaroon ng designated quarantine facilities yung mga OFW, mga domestic worker, syempre lalo na po yung ating Konsulado, bukod doon sa mabilis sanang ma-contact yung hotline nila, ay alam naming may designated facilities din, kung kinakailangan pong rentahan nila yung matutuluyan po ng mga OFW, gawin po nila dahil kailangan-kailangan dahil tumataas po ang bilang ng nagpa-positive dahil nahahawa sa pamilyang pinagseserbisyuhan nila saka talagang yung kalat ng Omicron po ay mabilis,” panawagan ni Balladares-Pelaez.

Sinagot naman ni Congen Raly Tejada, Philippine Consulate General to Hong Kong ang isyu patungkol sa ilang OFW na pinabayaan ng kanilang mga amo nang malamang nagpositibo sa virus ang Pinoy workers.

“Yung pong sampu ay napabayaan pero ito po’y nasabat na natin, sila po’y natulungan na natin. Kasi dito naman, malalaman naman po namin kung may problema, at kung hindi po naman may problema, ibig sabihin nito, nakuha na po sila ng medical authorities dito sa Hong Kong at nailagay sa hospital.

Unang-una po yung sampu pong iyon ay dahil sa kalituhan po noong unang bugso po ng COVID po dito, yung Omicron, napakadami po kasing pasyente sa hospital kaya’t hindi po lahat nabibigyan ng atensyon. Ngunit ngayon po, nag-stabilize na ang sitwasyon, at kung tatawag po kayo sa kanilang hotline na Center for Health Protection ay madali na po itong naa-address ng Hong Kong authorities. Last week po kasi, napakadaming kaso po, naoverwhelm po yung hospital ng HK…ngunit ngayon po, nagdagdag na sila ng quarantine rooms, nagdagdag na sila ng mga eksperto, dumating na po yung mga eksperto mula sa China mainland kaya marami na po ang nagtutulong-tulong para magawan ng paraan ang sitwasyon sa HK ngayon,” paliwanag ni Congen Tejada sa ABS-CBN News noong February 21, 2022.

Dagdag pa ni Congen Tejada, sagot ng HK government at employers ang gastos sa ospital ng mga household Pinoy worker na nagka-COVID-19.

Hinimok din ng Konsulado ang mga OFW sa Hong Kong na nangangailangan ng tulong na tumawag sa kanilang dedicated emergency numbers: PCG Hotline: 9155 4023; POLO Hotline: 5529 1880 at OWWA Hotline 6345 9324.

"Handa po kaming tumulong, kung merong mamomroblema, tawagan lang po kami," sabi ni Congen Tejada.

Samantala, ipapa-blacklist ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga foreign recruitment agency at employers na mapatutunayang nagpalayas at nagtanggal sa trabaho sa mga Pinoy worker dahil lang nagpositibo sa COVID-19.

“Hindi na kailangan ng kaso 'yan, ipa-blacklist na lang natin 'yan…'yung employer pati 'yung foreign recruitment agency ipa-blacklist natin. Hindi na sila makapag-recruit dito sa Pilipinas at 'yung employer hindi na makatatanggap ng Filipino worker,” pahayag pa ni Labor Sec. Silvestre Bello III sa ABS-CBN News.

Hinikayat din ng Kalihim ang lahat ng Pinoy workers na nakaranas ng parehong sitwasyon na dumulog agad sa Philippine Overseas Labor Office o POLO para sa karampatang tulong at maaari ring mag-apply para sa cash assistance ang manggagawang Pinoy na nagpositibo sa COVID-19.

Ipinabatid naman sa TFC News ni Balladares-Pelaez ng Migrante Hong Kong na miyembro rin ng Asian Migrants Coordinating Body o AMCB na isang samahan ng mga migrant worker mula sa Pilipinas, Thailand, Indonesia at Nepal na nakabase sa Hong Kong na ongoing ang kanilang fundraising sa pangunguna ng AMCB at sa pamamagitan ng global crowdfunding website na GoGetFunding.

Ayon sa AMCB, gagamitin ang pondong malilikom mula sa fundraising para sa mga pangangailangan ng mga migrant worker na dinapuan ng COVID-19 tulad ng mga sumusunod:

Food and water assistance

Rapid antigen test kits

Medical supplies

Blankets, sleeping bags, personal necessities

Temporary and safe accommodation

Tatakbo ang online fundraising hanggang March 11, 2022. Sa mga interesadong mag-donate, maaaring bisitahin ang link na ito.