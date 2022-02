Watch more on iWantTFC

Bumaba na ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19 sa buong mundo, ayon sa World Health Organization (WHO).

Ayon sa WHO, bumaba nang 21 porsiyento o nasa 13 milyon ang kabuuang bilang ng mga nagkakasakit sa buong mundo mula Pebrero 14 hanggang 20.

Ito'y kahit nakapagtala pa nang 29 porsiyentong pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Western Pacific region, kung saan kabilang ang Pilipinas, noong naturang panahon.

Nagpaalala naman ang WHO na maging maingat sa pagtingin sa COVID-19 data.

Batid kasi ng organisasyon na maraming bansa na ang kumaunti ang tine-test, kabilang ang Pilipinas.

"We are very concerned about the reduction, significant reduction or abandonment of testing. We need people to know if they’re infected or not so they know what to do," ani WHO technical lead for COVID-19 Dr. Maria Van Kerkhove.

"Now is not the time to drop everything because we have to be careful of how to limit the spread as well as reduce severity and death," dagdag niya.

Ayon pa kay Van Kerkhove, makatutulong din ang paggamit ng antigen test, lalo't mas mabilis at mailalapit nito ang testing sa mga tao.

Pinabulaanan naman ng WHO na mas malala umanong uri ng COVID-19 ang puwedeng makuha ng isang taong tinamaan ng BA.2 sub-lineage ng omicron variant kompara sa BA.1. Ito kasi ang lumalabas sa isang pag-aaral sa Japan.

Una nang sinabi ng Department of Health (DOH) ng Pilipinas na ang BA.2 ang mas nakikitang sub-lineage sa genome sequencing sa bansa.

"Is BA.2 behaving differently compared to BA.1? It is more transmissible, yes. But in terms of severity, we aren’t seeing that," ani Van Kerkhove.

Paulit-ulit namang iginigiit ng mga eksperto na ang pagbuti ng mga numero ay dapat sabayan ng pagbabakuna at pag-booster.

Pero hindi gaya ng iniisip ng iba na baka kailanganin ang regular na pagpapa-booster, sinabi ni vaccine expert panel member Dr. Rontgene Solante na sapat pa sa ngayon ang 3 turok ng COVID-19 vaccine.

"If in 3 to 4 months cases will continue to go down na hindi na siya alarming, then why will we need a 4th dose?" ani Solante.

"For now, third dose is enough. 'Yong nakatanggap ng primary series, it’s not enough. You need the booster," dagdag niya.

Base sa huling tala, umabot na sa 62.6 milyon ang fully vaccinated kontra COVID-19 habang 9.7 milyon naman ang tumanggap ng booster dose.

Sa lahat ng rehiyon sa bansa, Bangsamoro pa rin ang may pinakakaunting bilang ng fully vaccinated kontra COVID-19.

Sa katunayan, wala pang 60,000 ang nabibigyan ng booster sa rehiyon.

Bukod sa vaccine hesitancy at vaccine preference, hamon umano sa Department of Health ang limitadong manpower sa pagsumite ng vaccination reports.

Balak ngayon ng ahenisya na mag-hire ng dagdag na technician at magbigay WiFi connection para sa mas mabilis na pagsumite ng mga report.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News