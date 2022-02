Bagong strain ng bird flu, kontrolado na ayon sa agri dep't

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tiniyak ng Bureau of Animal Industry na na-contain na ang bagong strain ng bird flu.

Ayon sa BAI, hindi naapektuhan ng bagong strain ng bird flu ang suplay ng mga itlog at iba pang poultry products. Mga pato at pugo ang tinamaan ng bird flu na nakita sa ilang parte ng Pampanga at Bulacan.

Base sa routine surveillance na ginawa ng Department of Agriculture, nagpositibo sa Avian influenza H5N1 strain ang mga pato na isinailalim dito noong Enero 6.

Matapos ang dalawang linggo ay na-detect ang virus sa 2 quail farm sa Mexico, Pampanga kung saan 44,000 pato at pugo ang kinatay para maiwasang kumalat pa ang virus.

Pero kumpiyansa ang BAI na contained na ito.

"Masinsinan po 'yong ating surveillance. Una, doon sa 1-kilometer radius. 'Yong mga produkto na maaring lumabas sa farm o 'yong mga pinanggalingan ng mga stocks, vine-verify din po natin upang makasiguro tayo, ano po, na walang iba pang kaso na mayroon at hindi natin alam. Confident tayo na 'yong kaso natin ay andoon po lamang sa mga naireport po natin," ani BAI Director Dr. Reildrin Morales.

Kasama sa naapektuhan si "Dennis" na may-ari ng isang farm sa Candaba, Pampanga.

Enero aniya nang mamatay ang kaniyang 10,000 alaga sa loob lang ng apat na araw.

"Unang araw 10. Sunod 100 na. Sunod po 500 na. Apat na araw naubos po 'yong 10k. Sa loob ng 3 months po, nasa P300k po ang nawala sa akin," aniya.

Regular naman daw ang disinfection sa mga apektadong farm at sagot din ng DA ang mga gamit na kemikal para rito.

Paalala naman ng DA na dapat mapigilan ang pagpasok ng migratory birds sa mga farm na nakikitang sanhi ng hawahan ng bird flu noong 2017.

"Marami po kasing kaso ngayon ng avian influenza. Last week nagkaroon ng detection sa US and week prior to that ay sa Canada. Even 'yong mga kaso nila ay wild birds ano po. Sa atin, ang tinitignan po natin, 'yong migratory birds. Kasi ito pong area na 'to ay destinasyon po ito ng migratory birds," ani Morales.

Siniguro ng ahensiya na may pinansiyal na tulong sa mga nagreport na nawalan base na sa Avian Influenza Protection Program.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News